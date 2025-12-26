Concerto a Rocca de’ Baldi domenica 4 gennaio 2026

Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21, presso la chiesa Parrocchiale di Rocca de’ Baldi, a cura della Corale Polifonica Santalbanese, si terrà il “Concerto per l’Epifania”. Dice il Direttore Alberto Pettiti: “Ritorniamo molto volentieri a distanza di un anno esatto a Rocca de’ Baldi, luogo dove più volte abbiamo riscontrato un grande successo; stavolta con una risonanza particolare perché si svolgerà a ricordo di Calcagno Francesco, a 25 anni dalla scomparsa”.

Calcagno Francesco, che ha svolto la mansione di organista liturgico presso la parrocchiale di Rocca de’ Baldi, dedicata a San Marco Evangelista per più di 50 anni, ha impegnato tutta la vita animando con passione le funzioni nella sua Comunità e pure le festività patronali e le celebrazioni di matrimoni nei paesi limitrofi. Tale passione era nata in Francesco da ventenne quando intraprese la scuola presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra a Mondovì frequentando il triennio nel periodo invernale, senza avvalersi di mezzi di trasporto pubblici ma solo in bicicletta o a piedi, pure in caso di brutto tempo.

La corale Polifonica Santalbanese che ha festeggiato lo scorso anno i 30 anni di attività, con l’esibizione a Rocca de’ Baldi di un vasto repertorio di canti natalizi, del cantico delle creature, lode a Dio e alla vita di San Francesco, diffonderà con gioia messaggi di pace e di speranza e toccherà sicuramente il cuore dei partecipanti generando in loro emozioni profonde.