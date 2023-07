Auto si ribalta nel centro di Piasco: liberata una persona bloccata nell'abitacolo

Incidente stradale nel centro di Piasco questa notte, domenica 23 luglio. Il sinistro si è verificato intorno all'una di questa notte in via Umberto I.

Coinvolto un solo mezzo che si è cappottato. All'interno dell'abitacolo una persona, di cui non si conoscono generalità nè condizioni, rimasta bloccata. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo, coadiuvati dai volontari di Venasca che hanno operato per la messa in sicurezza del veicolo e per liberare la persona ancora presente all'interno del veicolo.



Sul posto per i primi soccorsi l'equipe medico sanitaria del 118 e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

L'intervento si è chiuso poco dopo le ore 2.