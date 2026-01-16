Saluzzo celebra il giorno della Memoria 2026: gli appuntamenti

La comunità di Saluzzo martedì 27 gennaio si incontra per celebrare il “Giorno della memoria” per ricordare persecuzioni, deportazioni e l’Olocausto della popolazione ebraica durante la Seconda guerra mondiale.

La ricorrenza è stata istituita dallo Stato italiano nel 2000 per ricordare la Shoah, le Leggi razziali e la persecuzione degli ebrei e dei deportati italiani nei campi nazisti, nella data in cui nel 1945 fu liberato il lager di Auschwitz, il 27 gennaio appunto. Come ormai tradizione a Saluzzo, il ritrovo è fissato alle 10,30 nella Sinagoga di via Deportati ebrei e, alle 11,30, nel cimitero israelitico di via Lagnasco.

Il Comune ha organizzato i consueti momenti di riflessione, in accordo e in collaborazione con Aned, Anei, Anpi, Istituto storico della Resistenza di Cuneo e Istituto comprensivo di Saluzzo. Intervengono il sindaco Franco Demaria, il vescovo Cristiano Bodo ed Enrica Segre in rappresentanza della Comunità ebraica di Torino. Sempre nell’ambito del “Giorno della memoria”, sono previsti altri appuntamenti collaterali.

Lunedì 26 gennaio al Monastero della Stella (piazza Trinità 11) Sandro Capellaro (in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo) cura l’organizzazione del reading “Il sistema periodico. L’antifascismo della memoria 1975 – 2025”, con interventi di Maria Virginia Aprile, Giorgio Berardo, Piera Comba e Giorgio Lusso. Accompagnamento musicale di Giorgio Signorile.

Nel pomeriggio del 27 gennaio l’Archivio storico del Comune (che ha sede nella Castiglia), nell’ambito della rassegna culturale “Il tempo ritrovato” propone una visita per scoprire le testimonianze relative alla comunità ebraica di Saluzzo conservate nei faldoni. La partecipazione è limitata a un massimo di 40 persone. Per informazioni e prenotazioni: tempo.ritrovato@itur.it - cultura@comune.saluzzo.cn.it – 3426419594.

Infine, da mercoledì 28 gennaio a lunedì 2 febbraio 2026, un gruppo di 49 studenti e studentesse delle scuole superiori di Saluzzo parteciperà al viaggio verso Cracovia e l’ex lager di Auschwitz Birkenau, dopo aver partecipato da dicembre ad oggi al percorso di approfondimento della storia e delle memorie europee.

L'iniziativa è curata dall'associazione Deina aps, con il sostegno del Comune di Saluzzo