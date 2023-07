Bambini sicuri e felici: progetto di AiefeC con il supporto della Fondazione CrSaluzzo

L’AIFeC (Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità) ha avviato nel 2018 una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro dei media a schermo a cui l’Asl CN1 ha ampiamente aderito diffondendo materiale informativo nelle sedi consultoriali e consegnando ai genitori un segnalibro con i rischi evidenziati dalla Società Italiana di Pediatria a carico dei bambini più piccoli.

“L’iniziativa - spiega Paola Obbia del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl - coglie le raccomandazioni del Piano Locale di Prevenzione su argomenti di estrema rilevanza sulla salute su cui non c’è conoscenza da parte dei genitori. Momenti informativi per insegnanti e genitori e anche per operatori socio-sanitari sono proposti dalla Struttura Promozione della Salute e dai Consultori”.

Il nuovo materiale messo a disposizione e realizzato con il sostengo finanziario della Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo, sarà inserito nelle Agende della Gravidanza consegnate alle future mamme e distribuito nelle sedi del Consultorio, ai reparti di Pediatria del dipartimento Interaziendale Materno Infantile, ai pediatri di libera scelta e agli asili nido.

Altre informazioni sulla sicurezza sono rese accessibili ai genitori grazie al QR Code che apre le cartoline predisposte dalla Regione Piemonte per la prevenzione dell’incidenti domestici. Tali cartoline sono disponibili in molte lingue, per venire incontro anche ai nuovi residenti di origine straniera.

Oltre alle preziose informazioni sui rischi connessi all’esposizione di genitori e bambini ai media a schermo, sono inserite le raccomandazioni dell’OMS per contrastare il fenomeno dell’obesità infantile attraverso la giusta quantità di sonno e di movimento.

Sui nuovi segnalibri è stato invece inserito un QR Code che porta una pagina del sito dell’ASLCN1 dedicata alla prevenzione per i più piccoli su cui i genitori troveranno materiale di importante lettura per la sicurezza nei Primi Mille Giorni di Vita.

“Ringraziamo l’AIFeC, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per il materiale messo a disposizione, oltre che lo studio Think per aver realizzato la grafica per conto di Fondazione CRS - dichiara il responsabile della struttura dipartimentale Consultori Familiari dell’Asl CN1, Gianfranco Cilia -. L’obiettivo è che i poster, le pagine dell’agenda di gravidanza e i segnalibri possano orientare i neo genitori verso comportamenti sicuri, rendendoli consapevoli dei rischi documentati dagli studi scientifici che minano il sano sviluppo psicologico, cognitivo e fisico dei bimbi. L’invito alla lettura del materiale è rivolto a tutti: aiutiamo i bambini a crescere sani e felici!”