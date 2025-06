Un artista francese a Mondovì: l'acquerellista Franck Perrot al Caffè Gelateria Lurisia

Atmosfere francesi domenica 15 giugno sera, al Caffè Gelateria Lurisia di Mondovì. Nel prestigioso storico locale monregalese è stata inaugurata alla sua presenza la mostra dell’acquerellista francese Franck Perrot, uno dei massimi interpreti di questa tecnica pittorica.

Nel corso della presentazione è stato messo in rilievo dagli interventi di vari esperti intenditori il grande valore non solo artistico ma anche morale del pittore. E come fino a oggi non abbia ancora raccolto, per vari motivi, tutto il successo e i riconoscimenti meritati. E’ un artista di grande versatilità, lavora anche come illustratore e nel campo del fumetto. I suoi acquerelli “colorano” figure umane, nudi, animali, paesaggi. Nelle sue opere è riflessa la sua umanità, una grande ricerca sul particolare, una profonda indagine psicologica. Sulla spaziosa fronte di una figura umana sembra dipinto anche il pensiero che nasconde. I nudi sono delicatissimi, quasi eterei; il corpo sembra avvolto in un velo di purezza. Si è ben lontani da ogni idea di banalità o volgarità. Un messaggio di fratellanza può essere letto in un ponte che unisce due sponde presente nel quadro di un semplice paesaggio, mentre in altri, figure di animali sono create con poetico realismo.

Prima che la serata si concludesse con il solito sontuoso buffet, Ada Prucca, dinamica poliedrica artista teatrale monregalese, accompagnata da fisarmonicista e chitarrista ha reso omaggio al nostro artista con alcune “chansons”. Ha così rievocato e ricreato quelle atmosfere e quelle suggestioni dei “cafè” francesi, specialmente parigini, d’un tempo, nei quali l’arte era chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella cultura, nel progresso e nella storia. Capire, apprezzare, assaporare l’arte, significa consolidare vecchi valori e acquisirne di nuovi, è un continuo arricchimento intellettuale ma soprattutto morale e umano.

Questa mostra, come tante altre in passato e, si spera, tante in avvenire, è frutto dell’impegno del gruppo di acquerelliste monregalesi “Le signore della Pittura” e dei titolari del “Caffè Gelateria Lurisia”. La bellezza di un’opera d’arte è emozione, spirito che invita alla pace, all’armonia alla fratellanza. Creare e diffondere bellezza è, oggi più che mai una nobile missione.

La mostra è visitabile dal 15 al 30 giugno presso la Saletta d’arte Caffè Lurisia in Via Einaudi 2 a Mondovì con orario 10-20. Chiuso il martedì pomeriggio e il mercoledì tutto il giorno.