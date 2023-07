Quattro appuntamenti culturali nell'estate del Castello di Casotto

Quattro gli eventi culturali promossi dagli "Amici del Castello di Casotto", all’interno della reggia sabauda, in collaborazione con il Comune di Garessio, con la consulenza della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia Cuneo e con il patrocinio del Comune di Pamparato: tutti moderati da Sebastiano Carrara e riuniti sotto l’iniziativa “Cultura in Castello”.

Il primo sarà sabato 5 agosto alle 16.30 con Pierangelo Gentile (Università di Torino) “I Savoia ed il Regio Tenimento di Casotto”.

Si proseguirà poi il 12 agosto alla stessa ora con Alessia Castagnino (Università di Firenze) relazionerà su “Scrivere e leggere nei monasteri tra Medioevo ed Età Moderna”.

Nei due sabati successivi, sempre alle 16.30, Luca Finco (Università di Torino) “Aliis edificiis quam plurimis muris validissimis firmatis – Osservazioni sulla consistenza materiale dei complessi certosini medievali di montagna” e Gianmario Odello (Società Studi storici provincia di Cuneo) “Confidenze dei principini con la loro istitutrice: Paolina Ceva di Battifollo”.