All'Open Baladin di Cuneo, giovedì, arrivano i "Cattivi Bambini"

Che le fiabe comunemente ritenute “per bambini” siano in realtà luoghi complessi e stratificati, adatti anche (e soprattutto) a chi bambino non è, non è certo una novità. Ma rimane d’impatto l’intenzione di riportarle sui palcoscenici d’Italia, tra musica, parole e illustrazioni, come fanno i ragazzi del collettivo “Cattivi Bambini”. Che giovedì 27 luglio si presenteranno all’Open Baladin di Cuneo con il proprio spettacolo.



L’evento “tra storie, musica e disegni” si terrà a partire dalle ore 21.30, nel celebre locale di piazza Foro Boario. Nel collettivo sono coinvolti sia nomi di rilievo della musica italiana attuale come il cantautore Daniele Celona e il batterista degli Eugenio in Via di Gioia Paolo Di Gioia, che ottimi rappresentanti di quello che il panorama sarà nel futuro prossimo come i cuneesi Paolo Bergese (basso), Michele Cera (vibrafono) e Giorgio Prandino (chitarra).



I “Cattivi Bambini” partono nel 2022 da un libro di Nicholas Ciuferri – ben conosciuto scrittore e docente romano - , curato nelle illustrazioni dal disegnatore Michele Petrucci, attivo anche sul Corriere della Sera e su Internazionale. L’idea è prendere alcune celebri fiabe tra quelle più conosciute (da Alice nel Paese delle Meraviglie al Pifferaio Magico, con l’aggiunta di un paio scritte proprio da Ciuferri) e reinventarle in un’ottica più moderna per parlare di disagi e idiosincrasie della società attuale.



Dal libro si è passati allo spettacolo, che ha portato il collettivo dal torinese alle Marche, all’Umbria e allo showcase allo spazio culturale milanese del “Germi”, ideato da Manuel Agnelli. Gli intermezzi musicali – brani celebri dello stesso Celona - alternano le letture dei racconti realizzate da Ciuferri, accompagnate a loro volta dai disegni live di Petrucci.



Uno spettacolo, insomma, imperdibile. Sia per tornare bambini che per continuare a rimanere adulti (o, almeno, provarci).