I Mishkalè inaugurano la 16ª edizione di Accademie in Valle a Chiusa di Pesio

Venerdì 28 luglio alle 21:15 saranno i Mishkalè a inaugurare la 16ª edizione di Accademie in Valle in piazza Cavour, a Chiusa di Pesio.

Il concerto, a ingresso libero, è organizzato dal Comune di Chiusa di Pesio, l'Associazione Musicante ed Estemporanea, con la direzione artistica del maestro Angelo Vinai ed è inserito nella programmazione di Contaminazioni Festival 2023. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione CRC e dalla BCC Pianfei e Rocca de' Baldi.

I Mishkalè ricreano l'atmosfera delle feste gitane, emozionando il pubblico con le struggenti melodie klezmer e coinvolgendolo con i ritmi delle danze dell'est Europa e i racconti affascinanti dello shtetl, il villaggio ebraico. Fondato nel 2001, il gruppo è stato tra i primi in Italia a dedicarsi ai suoni provenienti dell'Est europeo.

Si presenta come una tipica orchestrina itinerante (Kapelye), sette musicisti che offrono musiche inebrianti, struggenti e vorticose. Con melodie e ritmi tipici, il gruppo porta lo scompiglio dove si trova, facendo ricorso a un fitto repertorio di brani musicali di origine klezmer, yiddish e gitani, usciti dalle ricche tradizioni di quei popoli che per secoli hanno convissuto nei paesi dell'Europa dell'Est, protagonisti di magnifiche contaminazioni reciproche. Il clima che si crea ai concerti è per il pubblico coinvolgente, pregno di intensità e vitalità. Fuori dagli schemi e dai cliché, i Mishkalè si muovono tra i suoni e i generi con l'allegra libertà dei musicisti nomadi inseguendo soltanto la propria ispirazione per creare una musica eclettica, aperta e curiosa, senza frontiere e limiti di nessun genere in un continuo gioco sul filo dell'imprevedibile.

Maria Teresa Milano - voce

Sergio Appendino - clarinetto

Andrea Verza - tromba e flugelhorn

Enrico Allavena - trombone

Massimo Marino - fisarmonica

Luciano Molinari – batteria e percussioni

Gioele Barbero – basso tuba

Ingresso libero con prenotazione consigliata all'Ufficio Turistico Valle Pesio: 0171734990 (dal martedì al sabato 9:30-12 e 15:30-17:30; la domenica 9:30-12:30 e 15-18)