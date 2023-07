Savigliano, Occelli (FdI), chiede al sindaco una “panchina dei doveri”

Per Maurizio Occelli, esponente della destra saviglianese, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, al “Giardino dei diritti”, voluto dall’amministrazione comunale in piazza Galateri, è necessario affiancare anche una “panchina dei doveri”.

“Nella convinzione che i diritti siano cosa buona e giusta ma i doveri del cittadino siano indispensabili per la convivenza civile, chiediamo che venga aggiunta anche una “panchina dei doveri”, in riferimento per esempio al fatto che ogni cittadino deve contribuire a tenere pulita la città, aiutare chi è in difficoltà, pagare le tasse… gli esempi possibili di doveri civici sarebbero moltissimi”.

Così scrive Occelli in un’interrogazione che verrà discussa nella seduta del Consiglio comunale convocata per giovedì sera 27 luglio.

“Evidenzio come una simile iniziativa – annota in proposito Occelli - sia stata intrapresa ad Altopascio, comune in provincia di Lucca, su proposta di alcuni ragazzi con grande senso civico”.

L’esponente di Fratelli d’Italia – ironicamente - non si sbilancia sul colore della panchina, che lascia “a discrezione dell’amministrazione”.

Sempre lo stesso consigliere ha depositato altre tre interrogazioni.

Una riguarda il difficile sistema di funzionamento dei nuovi rubinetti delle fontane di piazza del Popolo; l’altra le condizioni in cui versa la rotatoria di via Alba – “un pessimo biglietto da visita – dice – per chi entra a Savigliano”, e un’altra ancora a proposito delle cassette della fibra ottica.

Per queste ultime, Occelli segnala come “non siano stati interpellati gli amministratori di condominio” e – nel caso di alcuni edifici storici – queste “siano state posizionate in modo non consono alla storicità degli immobili”.