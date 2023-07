Cervere, il consorzio per la tutela e valorizzazione del porro approva il consuntivo 2022

Lunedì 24 luglio si è tenuta a Cervere l’assemblea del consorzio per la tutela e valorizzazione del Porro di Cervere. Davanti una numerosa platea il Presidente Giorgio Maria Bergesio, nel proporre l’approvazione del consuntivo 2022, ha illustrato i risultati raggiunti nella scorsa stagione, sensibilmente più modesti delle annate precedenti per quantità di prodotto commercializzato, ma decisamente favorevole per il prezzo spuntato che in alcuni casi ha raggiunto i 3 €/kg.

A seguire è stata accolta la richiesta di ingresso nella compagine sociale dell’azienda agricola Cravero Alessandro di Cervere accolto con un appaluso dall’assemblea anche per i suoi 25 anni che fanno di Lui il produttore più giovane.

Con l’approvazione del bilancio di previsione è stata deciso l’aumento della quota sociale dei soci produttori che passa da novanta a cento euro mentre è rimasta inalterata la quota dei soci clienti trasformatori e la quota dei soci istituzionali.

In attesa di conoscere le quantità di prodotto messa a dimora per la stagione in corso e quindi una stima della produzione che, almeno alla data odierna, si preannuncia in linea con le produzioni delle annate precedenti al 2022, durante la riunione è stata rinnovata la fiducia all’agenzia 4A di coldiretti in merito all’attività di consulenza tecnica, collaborazione e controllo sul prodotto sia in campo che dopo la raccolta.

“Alessandro Cravero è l’ennesimo giovane produttore che è entrato a far parte del Consorzio negli ultimi anni, spiega il Presidente Giorgio Bergesio, questo è indice di fiducia nell’operato del Consorzio da parte dei produttori ed una certa fiducia nella possibilità, offerta dal Consorzio, di commercializzare il prodotto a prezzi remunerativi. Nel mese di agosto, non appena le verifiche sul campo ci consentiranno di avere una stima della produzione disponibile, si procederà con il perfezionamento degli accordi con la grande distribuzione organizzata in modo da rendere disponibile il prodotto sugli scaffali a partire da metà settembre”.

Preannunciate anche novità proposte dall’Amministrazione comunale nella disposizione delle varie attività della fiera del porro a partire dal 2023, che probabilmente comporterà anche una variazione circa la location del mercato del porro.