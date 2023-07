"Grazie a tutti i meravigliosi volontari della passeggiata Plasticfree a Celle Macra"

Una splendida giornata resa possibile dall'impegno del Comune di Celle di Macra, col Sindaco Michelangelo Ghio, che ad aprile ha rinnovato il Protocollo di intesa PlasticFree per altri tre anni e che abbiamo ricordato domenica con piacere, grazie alla presenza di Gianfranco Mattalia, consigliere del Comune.

Infine un ringraziamento speciale al nostro fotografo @g.siviero / https://www.piuluce.com/food/ per i meravigliosi scatti!

Purtroppo anche un luogo naturale come questo non è del tutto immune alla negligenza dell'uomo. Sono stati recuperati e smaltiti due sacchi di rifiuti, di cui alcune bottiglie di vetro, fazzoletti, bottiglie in plastica, uno scarpone, ecc..a dimostrazione di quanto sia necessario e importante elevare la nostra attenzione verso l'ambiente, modificando le nostre abitudini e il nostro stile di vita.