Modifiche e nuove fermate per i pullman di GrandaBus a Monterosso Grana

Dal 1° agosto 2023 le fermate degli autobus delle autolinee del Consorzio Granda Bus e/o della Ditta Benese (che esercisce la linea sulla tratta interessata per conto del Consorzio), per la discesa e la salita dei passeggeri, subiranno delle variazioni.

Per meglio rispondere alle esigenze di mobilità pubblica, si è deciso di modificare ed istituire delle nuove fermate autobus per il trasporto pubblico locale.

La decisione è stata intrapresa a seguito del sopralluogo congiunto effettuato dal Comune di Monterosso Grana unitamente al personale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese e del Consorzio Granda Bus con cui si è valutata positivamente la dislocazione delle nuove fermate autobus, come di seguito specificate:

1) Fermata Monterosso-Concentrico direzione Valgrana

L’attuale fermata di Via Mistral in corrispondenza del civico 27 viene spostata più a valle in prossimità del ponte sul Rio Freddo vicino all’ingresso del Campeggio “Roccastella” (coordinate 44°24'33.2"N 7°19'36.0"E)

2) Fermata Monterosso-Concentrico direzione Pradleves

L’attuale fermata di Via Mistral in corrispondenza del Comune viene spostata 150 metri a valle, sempre lungo Via Mistral in corrispondenza dell’area denominata “Al Campo” (coordinate 44°24'33.0"N 7°19'33.0"E)

3) Fermata Aquila Nera direzione Pradleves

lungo Via Mistral in corrispondenza di quella già autorizzata per il servizio scuolabus (coordinate 44°24'28.2"N 7°19'08.6"E)

4) Fermata Aquila Nera direzione Valgrana

lungo Via Mistral in corrispondenza in prossimità del numero civico 65/A (coordinate 44°24'28.4"N 7°19'11.1"E)

La fermata “Istiria” verrà soppressa in quanto non possiede i requisiti di sicurezza per gli utilizzatori della linea dell’autobus.

Tutte le altre fermate presenti sul territorio del Comune di Monterosso Grana non subiranno variazioni.