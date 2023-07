Dodicenne morta a Saluzzo sotto una bomba nel 1944: il loculo rinnovato gratuitamente per conservarne la memoria storica

E’ una storia sconosciuta ai saluzzesi, che è venuta alla luce nel Consiglio comunale di mercoledì scorso, dopo l’approvazione all’unanimità della delibera che riconosce alla tomba di Teresa Gastaldi, nel camposanto di Saluzzo, la rilevanza storico-culturale e la gratuità della concessione per 99 anni.

La storia era stata segnalata all'Amministrazione da Anna Maria Faloppa, ex dirigente ai servizi culturali, studiosa di storia e cronaca saluzzese, affinchè questa sepoltura, in scadenza nel cimitero saluzzese, continuasse a preservare la memoria dell’accaadimento.

La tomba è un loculo, nel campo due, cosiddetto “monumentale” padiglione 2 nel porticato-colombario di sinistra, nelle file centrali in alto.

L’epigrafe recita: “Teresa Gastaldi di anni 12. Rapita ai suoi cari in seguito ad incursione aerea il 9.12.1944”.

Teresa era un ragazzina di 12 anni, in servizio come cameriera a Saluzzo, presso una famiglia torinese, probabilmente sfollata per sfuggire ai bombardamenti della seconda Guerra Mondiale nella capitale sabauda.

Perse la vita insieme alla famiglia presso cui lavorava, nell’unica incursione aerea della città di tutto il conflitto.

"Quel giorno, il 9 di dicembre, fu lanciata una bomba - racconta Anna Maria Faloppa - che centrò una casa di porta Cuneo, al principio di via Villafalletto, al numero civico 3.

Morirono Giuseppe Elia, di anni 65, industriale torinese socio della Perano -Elia -Toesca, azienda produttrice di calce e laterizi di Dronero.

Sotto le macerie perirono anche la figlia di lui, Elena di anni 39, con il marito Giovanni Soardo di anni 38 e i loro figli Ugo di 8 anni e Bruna di 4 anni.

Una perdita di sei persone che il Comune di Saluzzo, con l’iniziativa della concessione gratuita del loculo, con una targa che farà memoria del tragico caso intende così ricordare”.

Il vicesindaco Franco Demaria che, vista la rilevanza culturale e storica, ha portato l’argomento in Giunta dove si è optato per il rinnovo di 99 anni della tomba, ringrazia Anna Maria Faloppa che, "dopo aver prestato servizio per tanti anni al Comune di Saluzzo, continua a lavorare per la città ed ha saputo ricostruire questo triste episodio che nessuno di noi conosceva. Ringrazio inoltre Rebecca Poggio che ha seguito l’iter burocratico".

"Spiace che Lucia Gastaldi, sorella di Teresa - sottolinea il vicesindaco - la quale, era a conoscenza dell'iniziativa della città che riteneva un grande regalo, sia deceduta e non potrà vedere la targa. La donna anche lei saluzzese, è morta a 92 anni, a giugno, ed era l’ultima componente della famiglia della sfortunata dodicenne".

Il Comune ha in questi anni deliberato la concessione gratuita alla tomba di Amleto Bertoni, padre dell’artigianato saluzzese, a Domenico Chiattone e allo studioso educatore don Soleri.