Domenica 30 luglio Dogliani ricorderà il bombardamento aereo del 1944: "Violenza e distruzione insensate"

Domenica 30 luglio Dogliani ricorderà uno dei momenti più dolorosi della sua storia, ovvero il bombardamento aereo subito, nei giorni del 31 luglio e 1° agosto 1944, ad opera dei nazifascisti. È ancora profonda la ferita nella comunità per le vittime innocenti e per la distruzione avvenuta in quei giorni.

Il programma della commemorazione prevede alle ore 10.15 un corteo dal palazzo Comunale con deposizione di cuscino alle lapidi di Piazza San Paolo e, a seguire, la posa di una corona di alloro sulla lapide di Don Pietro Delpodio, nell’omonima piazza. Alle ore 11 ci sarà la Santa Messa nella Chiesa di San Paolo in suffragio delle vittime. Parteciperà la Filarmonica il Risveglio.

"Quest'anno ricorre il 79° anniversario di un evento che ci ricorda una pagina di violenza e distruzione insensate, un bombardamento sui civili. Purtroppo, a poca distanza da noi si stanno rivivendo le stesse tragedie. Invito la cittadinanza a partecipare e a onorare le nostre vittime civili. Ricordare il passato è un modo per provare a costruire un futuro migliore", ha commentato il sindaco Ugo Arnulfo.