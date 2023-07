Maturità 2023: ecco i 100 e i 100 e lode della Granda

Si conclude in questi giorni l'esame di Maturità 2023 per gli studenti della Granda. Come da tradizione TargatoCn e La Voce di Alba pubblicheranno i nomi e i volti degli studenti che hanno concluso il percorso delle superiori con la votazione finale di 100/100 o 100 e lode: inviateci foto, nome e istituto frequentato alla mail direttore@targatocn.it.

Beatrice Sanino - Liceo Giolitti Gandino di Bra, scientifico 5° A - 100/100 Alessia Pesce - I.I.S. "G. Baruffi" di Ceva - 100 e lode Sara Rostagno - I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero, Arte Bianca, Neive - votazione 100 Valentina Meineri - Istituto Tecnico Industriale Mario Delpozzo, Cuneo, perito informatico - 100/100 Giulia Testa - Liceo Scientifico Arimondi-Eula, Racconigi - 100 Anna Baldaccini - 5^A Liceo Classico Vasco Beccaria Govone - 100 Giulia Galfrè - ITC Bonelli Cuneo - 100/100 Alice Dompè - Liceo classico Silvio Pellico, Cuneo 100/100 Beatrice Riccardi - Liceo Giolitti Gandino di Bra 5a indirizzo scientifico 100/100 Pietro Armando - Itis Mario Del Pozzo Cuneo 5/A Meccatronica 100/100 Anna Griseri - 5^AFM-Istituto G. Baruffi, Mondovì 100/100 Elena Levrone - liceo scienze umane De Amicis Cuneo 100/100 Luca Aimetta - 'ITC Bonelli di Cuneo 100/100 Lucia Mellano - liceo scientifico Scienze applicate IIS Vallauri di Fossano 100/100 Miriam Tomatis - Vallauri Fossano 100/100 ITIS Valeria Scavone - I.I.S " Sebastiano Grandis" Cuneo - indirizzo ottico 100/100 Alessia Cillario - liceo scientifico istituto Cigna Mondovì 100/100 Elisa Bracco - Baruffi di Mondovì, corso AFM 100 e Lode Aurora Dutto - Liceo scienze umane De Amicis Cuneo 100/100 Giulia Mulassano - liceo scientifico sportivo Mondovì 100 Susanna Girello - ITIS “Mario Delpozzo” Cuneo - indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - 100/100 Sara Gasco - Istituto G. Baruffi, Mondovì - 100/100 Vittoria Frambiglio - Liceo Soleri Bertoni, scienze umane 100/100 Martina Bertini - I.I.S. “E. Guala”, Bra 100/100 Vittoria Delfino - ITC "Bonelli", Cuneo 100/100 Raffaella Bruno - Liceo Classico Statale "Silvio Pellico", Cuneo 100/100 Gabriele Tala - Liceo Classico "Vasco Beccaria Govone", Mondovì 100/100 Marco Cavallera - ITIS "Mario Delpozzo" Meccatronica, Cuneo - 100/100 Elena Bracco - IIS. Giolitti Bellisario Paire di Mondovì, 5^F Accoglienza Turistica, 100/100 Guastafierro Francesca Antonella - Liceo delle scienze umane, indirizzo economico sociale, Leonardo da Vinci, Alba - 100/100 Isaia Lorenzo - Istituto Agrario Virginio Donadio, Cuneo - 100/100 Beatrice Sala - Liceo economico sociale Leonardo Da Vinci di Alba - 100/100 Alessia Garau - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Leonardo Da Vinci, Alba - 100/100 Letizia Mondino - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Istituto Soleri Bertoni Saluzzo - 100/100 Gabriele Scarpace - Liceo Classico Mondovì 100/100 Luca Vincenti, Liceo scientifico opzione scienze applicate G.B.Bodoni, Saluzzo - 100/100esimi con Lode Beatrice Baggia, 5A scientifico, Liceo Ancina di Fossano - 100 e lode Vanessa Dolce - Istituto Tecnico Denina Saluzzo - 100 e lode Giorgia Giraudo, Liceo Ancina di Fossano, 5A Liceo delle Scienze umane - 100 e lode Matteo Nibbio - Alberghiero Paire di Barge - 5A enogastronomia -100/100 Benedetta Gramaglia - Alberghiero Paire di Barge -5B enogastronomia - 100 e Lode Andrea Pasian - Alberghiero Paire di Barge - 5B enogastronomia - 100/100 Giulia Rolando - Alberghiero Paire di Barge - 5B enogastronomia- 100/100 Francesco Morina - Alberghiero Paire di Barge- 5C Sala e Vendita - 100/100 Ilaria Rossetto - Alberghiero Paire di Barge - - 5C Sala e Vendita - 100/100 Alice Battisti - Alberghiero Paire di Barge - 5D Accoglienza Turistica - 100/100 Chiara Tomatis - Alberghiero Paire di Barge - 5D Accoglienza Turistica- 100/100 Nazareno Fusta - Liceo Musicale Ego Bianchi, indirizzo pianoforte 100 e lode Milena Piano - Scienze umane Giolitti-Gandino di Bra, 100 e lode Federica Mondino - 5^R Liceo Scientifico Vasco Beccaria Govone - 100/100 Alessandro Francesco Tallone - 5^B CHI Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario Delpozzo" Indirizzo chimica e materiali, Cuneo - 100/100 Vanessa Dolce - VC RIM DENINA, Saluzzo - 100 e lode Stefania Pop - VB AFM DENINA, Saluzzo 100/100 Chiara Panero - Liceo Giolitti Gandino-Linguistico Esabac, Bra - 100 e lode Giulia Indino – Liceo Giolitti Gandino di Bra – scientifico 5^ B – 100/100 Alice Pellegrino - alberghiero "Virginio- Donadio", Dronero - 100/100 Rebecca Brignone - Liceo Classico "Silvio Pellico" di Cuneo EsaBac - 100 e lode Martina Brandino - Ernesto Guala, Bra - 100 e lode Federica Tibaldi - Liceo Giolitti-Gandino di Bra, 5^B Scientifico - 100/100 Giulia Volatino - I.I.S.S. Cillario Ferrero indirizzo Arte Bianca classe 5^H - 100/100 Alessio Rera -IIS Denina Pellico Rivoira (Informatica), Saluzzo - 100 e Lode Luca Capellino - ITIS Rivoira sez. Informatica Ass. Denina Saluzzo - 100/100 Giulia Pregno - Liceo Giolitti Gandino Bra 5R, Scienze umane - 100/100 Sara Ghibaudo - Istituto tecnico commerciale "Bonelli", Cuneo 100/100 con lode Giorgio Fornero - Itis Rivoira, Saluzzo 100/100 Andrea Ferrero - Itis Delpozzo, Cuneo, 100/100 Giulia Cardone - istituto De Amicis (scienze umane) , Cuneo - 100/100 Giulia Franco - liceo Giolitti Gandino Linguistico Esabac, Bra - 100/100 Giorgia Re - istituto ITC Bonelli, 5B RIM - 100/100 Maria Letizia Alasia - Liceo classico Giolitti-Gandino, Bra - 5 classico - 100 e lode Elisa Barbero - Istituto Cravetta Marconi di Savigliano, Tecnico della grafica e comunicazione - 100/100 Ylenia Bonaluce - Istituto Cravetta Marconi di Savigliano, Tecnico del Turismo - 100/100 Erika Racca - Istituto Cravetta Marconi di Savigliano, Tecnico della grafica e comunicazione - 100/100 Andrea Bonnet - Istituto Cravetta Marconi, Savigliano - 100 e lode Gabriele Anselmi - Liceo scientifico Peano di Cuneo 5^ E indirizzo scienze applicate - 100 con lode Davide Mattia Sotan - ITIS "Mario Delpozzo" di Cuneo, 100/100 Emanuel Re - Istituto agrario salesiano Lombriasco 100/100 Lorenzo Scalerandi - Cravetta Marconi di Savigliano 100/100 Patrick Franzi - Cravetta Marconi di Savigliano 100 e lode Silvia Peano - Bonelli di Cuneo 100/100 Arianna Perano - ITC Bonelli Cuneo 100/100 Maura Barroero - I.I.S. Umberto I scuola enologica di Alba 100/100 Denise Mora - Liceo Scienze Umane di Cuneo 100/100 Sofia Ariaudo - Liceo scientifico Bodoni di Saluzzo 100/100 Martina Mazzoleni - Liceo Giolitti Gandino Bra, 100/100 Fabrizio Dematteis - Istituto tecnico Agrario Mondovì - 110 e lode Gabriele Calandri - 5 A del Liceo Scienze applicate IIS G Vallauri - 100 e lode Silvia Aimetta - settore turismo dell'I.I.S Vallauri di Fossano - 100/100 Giorgia Agrello - Liceo Linguistico Leonardo da Vinci ALBA - 100/100 Simona Mosso - Istituto E.Guala, Bra - 100 e lode Francesca Monaco - Istituto commerciale statale F.A. Bonelli, Cuneo - 5^ B RIM - 100/100 Luca Oddenino - 5^A- liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano - 100 e lode Alessia Caffa - 5^A Istituto Einaudi - 100/100 Beatrice Botto - liceo LES Vasco-Beccaria-Govone Mondovì - 100/100 Giovanni Mulassano - Liceo Scientifico opzione scienze applicate dell'istituto Vallauri di Fossano - 100/100 Edoardo Mazzone - IIS Vallauri di Fossano 100 e lode Matteo Megliocco - Liceo G.B.Bodoni” di Saluzzo, 100/100 Elisa Pallo - liceo Soleri Bertoni a Saluzzo - indir. Linguistico 100/100 Giulia Scavino - liceo artistico di Alba 100/100 Lorenzo Colombo - scuola Forestale di Ormea 100/100 Irene Iacovino - scuola Forestale di Ormea 100 e lode Gianluigi Canavese - scuola Forestale di Ormea 100/100 Federica Dalmazzo - Liceo Scientifico Arimondi Eula Racconigi 100/100 Zakaria Parola - Liceo Scientifico Peano-Pellico Cuneo 100 e lode Rachele Ciravegna - Liceo De Amicis Cuneo -Scienze Umane- 100/100 Raffaele Ravera - Istituto Luigi Einaudi Ragioneria Alba 5A con voto 100/100 Elisa Bosio - Liceo Scientifico G.Peano. di Cuneo 100/100 Alessia Borgna - Liceo "Vasco Beccaria Govone" Mondovì 100/100 Riccardo Milanesio - Liceo Giolitti Gandino di Bra 100/100 Giada Bianco - Liceo linguistico “Leonardo Da Vinci “ di Alba 100 e Lode Martina Abello - I.I.S. "Sebastiano Grandis" Cuneo 100/100 Benedetta Curti - IIS G. Vallauri, Fossano - 100 Jasmina Rosano - Istituto Soleri Bertoni, Artistico design legno - 100 Beatrice Burcul - Liceo Scientifico G.Bodoni, Saluzzo - 100 e lode Lorenzo Collino - liceo scientifico Pellico Peano, Cuneo 100 e lode Francesca Gregorio - Liceo Scientifico G.Bodoni, Saluzzo - 100 e lode Tommaso Revelli - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Clara Rolando - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Simone Boretto - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Gabriele Odetto - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Sara Viglietti - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Chiara Eschine - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 lode Davide Colmo - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Federika Giondrekaj - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Annalisa Perrone - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Francesca Egbule - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 e lode Mattia Maero - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Giulia Caldera - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Benedetta Russi - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Alberto Saltarello - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 Tecla Zingale - Liceo Bodoni, Saluzzo 100 e lode Alice Giargia - Liceo Linguistico Da Vinci, Alba 100 Marta Massucco - Liceo "Edmondo De Amicis" linguistico Esabac, Cuneo 100 Desirée Salticci - Liceo “Edmondo de Amicis” Linguistico Esabac, Cuneo 100 Emanuele Demaria - I.I.S.Virginio Donadio, Dronero 100 Yasmine Ouaki - istituto "Ernesto Guala", Bra 100 Miriam Flego - liceo classico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 e lode Emma Nava - liceo classico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 Martina Ruffino - liceo classico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 e lode Rosanna Cavaglià - liceo scientifico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 Davide Perlo - liceo scientifico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 Elisabetta Piola - liceo scientifico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 e lode Sofia Raviolo - liceo scientifico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 Simone Bonardo - liceo scientifico "Arimondi Eula", Savigliano-Racconigi, 100 Chiara Bonamico - Istituto "Arimondi Eula" Itri, Savigliano-Racconigi, 100 Alessia Mina - Istituto "Arimondi Eula" Itri, Savigliano-Racconigi, 100 Arianna Calcopietro - Istituto "Velso Mucci", Bra 100 Margherita Esposito - Istituto "Piera Cillario", Alba, 100 Giovanni Giraudo - Liceo linguistico E.De Amicis Cuneo indirizzo esabac, 100 Milo Angelo Giuseppe Dalmasso - liceo scientifico "Peano-Pellico" Esabac, Cuneo 100 Marta Ballario - Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo- indirizzo linguistico, 100 Tommaso Roagna - Liceo scientifico scienze applicate I.I.S. Vallauri, Fossano, 100