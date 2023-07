Bra: chiuso per due giorni il parcheggio nel cortile delle “Maschili”

Nelle giornate di lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto il parcheggio gratuito presente all’interno del cortile della scuola primaria “Rita Levi Montalcini”, comunemente conosciuto come le “Maschili”, con accesso da via Marconi, non sarà utilizzabile per consentire la sistemazione del terreno (ord. 312/23).



Invece, dalle 6 di lunedì 31 luglio fino al termine dei lavori, previsto per la fine della prima settimana di agosto, per consentire l’asfaltatura dell’area sono previste la chiusura dell’accesso su piazza Caduti Nassirya dal lato dello scalo merci ferroviario, la contestuale soppressione temporanea di alcuni parcheggi in corrispondenza dell’ingresso alla piazza dal lato via Trento Trieste per permettere l’ingresso agli autobus e la chiusura della strada di collegamento tra il Movicentro e la piazzetta antistante la stazione (ord 310/23).



Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura della ditta operante.