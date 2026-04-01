Savigliano, lavori al ponte di via Alba: chiusura temporanea della passerella pedonale

Alcuni residenti della zona di Borgo Marene, a Savigliano, nei giorni scorsi avevano inizialmente pensato a un possibile ‘pesce d’aprile’ leggendo dell’intervento sul ponte di via Alba. In realtà, come previsto dal cronoprogramma dei lavori, l’intervento è concreto e comporterà modifiche temporanee alla viabilità pedonale.

Nelle giornate di oggi mercoledì 1° e domani, giovedì 2 aprile, infatti, la passerella pedonale sarà temporaneamente interdetta per consentire in sicurezza le operazioni di varo delle travi metalliche del ponte.

Per limitare i disagi alla popolazione, sarà comunque garantito un accesso regolamentato alla passerella, eccezionalmente consentito all’interno dell’area di cantiere e sempre sotto la supervisione del personale addetto.

Gli attraversamenti saranno possibili in precise fasce orarie: al mattino fino alle 8,30, nel pomeriggio dalle 13 alle 14,30 e in serata dopo le 17,30.

Dalla direzione lavori precisano: “Gli orari potranno subire lievi variazioni in base all’andamento delle operazioni in cantiere. Sarà in ogni caso assicurata la presenza di personale autorizzato per garantire il controllo e la sicurezza, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini”.