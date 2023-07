Con l'approvazione del Dup, la Giunta Robbione fa il bilancio del primo anno di amministrazione

Con l'approvazione del Documento unico di programmazione 2024-2026, la maggioranza Robbione nell'ultimo consiglio comunale a Borgo San Dalmazzo ha, di fatto, presentato il lavoro del primo anno di amministrazione con riferimento al futuro.

Prima dell'approvazione, con dieci voti favorevoli e tre astenuti, ogni componente della maggioranza ha preso parola.

In apertura però l'intervento del consigliere di minoranza Pierpaolo Varrone (Borgo per tutti): “Il Dup che cade a luglio va a cogliere il triennio centrale del mandato, dunque è il cuore delle aspettative dei cittadini. Vorremmo vedere inserito un piano di mobilità ciclistica. Manca poi il riferimento agli adeguamenti di difformità edilizia di cui abbiamo parlato con una nostra precedente interrogazione. Sarebbe bene inserire una voce specifica alla piccola manutenzione dei marciapiedi. Su aree sportive in via Matteotti non vedo l'impegno di andare a concludere acquisizioni per realizzare l'area turistica ricettiva per i camper. Altra voce su cui varrebbe la pena soffermarsi era il mercato del giovedì, per capire se tornerà in centro oppure no”.

Gli interventi della maggioranza

La consigliera di maggioranza Katia Manassero: “In questo primo anni di amministrazione sono state tante le iniziative sulla parità di genere che hanno visto un'ampia partecipazione, anche da parte del pubblico maschile. Sulle attività produttive tante gli incontri con le varie associazioni datoriali frutto di importanti spunti, poi il distretto urbano del commercio che viene portato avanti”.

Il consigliere più giovane Luca Bottero: “Io ho cercato di dare una mano alle attività della Consulta Giovani per farli avvicinare al lavoro dell'amministrazione nell'organizzazione di eventi”

La consigliera Elena Ferreri: “Insieme ai colleghi Giordanengo e Bottero vogliamo portare avanti le Giornate sull'ambiente. La tematica che vogliamo affrontare è quella dell'acqua”

Il consigliere Riccardo Barale: “Si sta svolgendo un buon lavoro cercando di attenerci al programma in compatibilità con finanze e burocrazia”

L'assessora Michela Galvagno: “Grazie al finanziamento ottenuto sono state riqualificate due aree nei pressi delle scuole di via Giovanni e la scalinata da via Asilo a piazza Liberazione. È stato attivato il progetto Parchi Gioco Diffuso per la realizzazione dei giochi in via Asilo, via Giovanni XXIII, piazza della Meridiana, presso il parco giochi del Tesoriere ed il parco giochi in Via Boves/Via Villar. È un modo per ritornare a divertirsi con i giochi di una volta aiutati, però, dall’innovazione dei QR-code.

Sul distretto del commercio è uscito da poco il nuovo bando e ci stiamo trovando con la cabina di regia per ripresentare un progetto di sostegno alle attività e ai negozi di vicinato.

In questo primo anno abbiamo poi lavorato tanto con le scuole e con il centro diurno Ou Bourc. Con i due centri anziani abbiamo organizzato incontri con i carabinieri per imparare a difendersi dalle truffe.

Sta crescendo a livello turistico MEMO4345, anche grazie alla visita del Presidente Mattarella.

Chiudo con una bella notizia. In questi primi sei mesi del 2023 segnalo dieci inizi di attività comemrciali contro sette cessazioni. In positivo anche sul settore artigianato dove siamo a cinque aperture contro una chiusura, e sul turismo con quattro nuove aperture.

L'assessore Francesco Rosato: “Si sta lavorando intensamente nella raccolta dei dati per la variante al piano regolatore. Cogliendo l'invito di Varrone vogliamo lavorare sul piano di mobilità ciclistica. Sul piano colore siamo a buon punto con il censimento di circa 170 edifici nella programmazione e terremo fede alla parola data.

Si sta andando avanti con il progetto ex caserma Mario Fiore.

Speriamo poi che con la riqualificazione dei campi sportivi si possa accedere a dei fondi; siamo in graduatoria che è stata riaperta. Per noi l'area di Matteotti rappresenta la porta di accesso alla cittadina di Borgo, ci teniamo davvero tanto.

Verranno potenziate attività nelle scuole legate alle Giornate dell'Ambiente.

Sullo Sport a inizio novembre riproporremo la fiera WOW sull'Outdoor, che lo scorso anno è stata un successo”.

L'assessore Fabio Armando: “Continua il sostegno alle associazioni cittadine di Borgo valorizzando il loro operato.

Proficua la collaborazione con l'Atl per la promozione turistica del territorio. Ad esempio abbiamo attivato la newsletter sulle iniziative borgarine.

Le manifestazioni hanno ripreso l'antica auge; segnalo il grande successo per l'estate e poi in autunno ritorniamo con WOW, la Beerfest e la Fiera Fredda. In particolare è già aperta la possibilità di registrarsi al mercato del 5 dicembre. Importante il lavoro dei giovani con la Consulta.

Proficua la collaborazione con le frazioni, cercando di portare soluzioni a piccoli disagi. Giovani afficato in modo esclusivo la saltetta della Consulta ai ragazzi della Cponsulta che hanno attivao molte iniziative”.

Infine risponde a Varrone sul mercato del giovedì: “Tutto è stato affidato al tavolo DUC (Distretto Urbano del Commercio) che sta valutando due o tre possibilità sullo spostamento del mercato e su come valorizzare il centro storico; siamo in attesa del responso”.

L'assessore Armando Boaglio riponde a Varrone: “Sulla manutenzione marciapiedi sono pienamente d'accordo. C'è necessità di maggior manutenzione. Abbiamo iniziato col ripristino del porfido da largo Argentera, arrivando a via Roma. Poi Stiamo lavorando alla sostituzione di molte panchine.

Sull'area sportiva siamo in fase interlocutoria e stiamo vedendo cosa si può fare”.

Poi Boaglio elenca i lavori in corso e quelli futuri: “A partire dall'efficientamento energetico dell'Auditorium, poi si sono conclusi i lavori in via Ghibaudo, e vanno avanti quelli su Mulino Giona. Sono previsti 110 mila euro sulla scogliera del torrente Gesso. Ma anche il rifacimento del campo da calcetto, la sistemazione dell'area ammalorata di San Magno con un finanziamanto da 30mila euro”. Tra i lavori in corso di progettazione: “Efficientamento enegetico su campo 5 del tennis e sostituzione del telo, l'area cani in via monte Tibert e sistemazioni aree limitrofe. Nuovo asilo nido con fondi PNRR, la cucina a Palazzo Bertello con finanziamento CRC e banca di Boves, il bando distruzione per riqualificare l'area stazione, l''efficientamento dell'impianto termico dello stadio comunale e l'efficientamento energetico del cimitero, poi la sostituzione di alcuni serramenti del Municipio. Dobbiamo progettare il secondo intervento su via Grandis. Stiamo progettando la sostituzione delle barriere della bialera in via dei Boschi, il nuovo marciapiede in centro Beguda. Insomma, tante cose in cantiere, poi gli asfalti di strade interne ed esterne, e da appaltare lo scalone di Monserrato”.

La vicesindaca Clelia Imberti ha parlato in merito al bilancio e alla ricerca dei fondi di finanziamento: “ I documenti principali di bilancio sono stati resi comprensibili per i icittadini attrraverso il notiziario comunale. Abbiamo tante iniziative ed interventi, impossibili darealizzare con le sole risorse dell'ente. Stiamo lavorando al monitoraggio dei bandi per recepire finanziamenti su edilizia scolastica e sportiva, promozione turistica. C'è un gruppo di lavoro che si occupa di questo in tandem con ufficio provinciale e Unione Montana Valle Stura”

Imberti è assessora alla Legalità: “Lo scorso mese di marzo c'è stata la prima partecipata edizione della giornata della Legalità. Stiamo lavorando alla prossima edizione che avrà più eventi e più momenti di riflessione. L'nteresse che ha destato nei giovani ci ha fatto davvero piacere”

Ha chiuso la sindaca Roberta Robbione: “E' trascorso un anno. Il nostro testo guida è il progetto amministrativo del gruppo 'Uniti per Borgo', un progamma partecipato scritto con cittadini e cittadine, associazioni di volontariato e di categoria. Ogni giorno partiamo da questo. Grazie al mio gruppo, anche a chi non è stato eletto”.

La sindaca ha fatto il punto su quanto è stato fatto, a partire dal rientro di Borgo nell'Unione Montana Valle Stura che “ha cambiato la geografia e il posizionamento di Borgo a cui viene finalmente riconosciuto il ruolo di guida delle valli. Tanti i benefici in termini di progetti come Margreen. Molti territori stanno guardando con interesse al lavoro che stiamo facendo”.

Poi la riapertura di via Grandis: “Abbiamo sbloccato l'impasse e oggi ragioniamo su come riqualificare quell'area”. E ancora: “Il Mulino Giona verrà ridipinto a giorni e siamo in contatto con alcune realtà locali per farlo ritornare a nuova vita. Abbiamo acquisito i locali ex Ubi per ampliare gli spazi comunali. Poi c'è la bella notizia che abbiamo nuovamente vinto il bando Alcotra con la valle Roya”

Su Largo Argentera: “Nell'ambito di Margreen stiamo affrontando discorso sulla mobilità sostenibile in cui Largo Argentera diverrebbe punto centrale di strategia importante per ridisegnare il trasporto locale, con arrivo di navette dalle valli e ripartenza navette verso Cuneo

Sull'ex caserma Mario Fiore: “Il lavoro per realizzare una cittadella della sicurezza procede. È sotto gli occhi di tutti il lavoro fatto in un anno”

Sui giovani: “Siamo un borgo che guarda al futuro investendo nei progetti a favore dei giovani. In particolare è alta l'attenzione verso i ragazzi scuole medie. Lavoriamo con e per loro e le loro famiglie, in collaborazione con enti preposti e dirigente scolastica. Senza contare il grande lavoro della Consulta Giovani”.

Sul delicato tema biodigestore: “Tanto è stato detto, ho sentito anche affermazioni gravi e improprie al limite della diffamazione. Abbiamo necessità di tutele forti, e sicurezza sulla tenuta complessiva dell'opera. A oggi non abbiamo trovato risposte a domande relative a chiarezza, tutela e trasparenza”.

E chiude: “Sono tante le cose di cui ci siamo occupati. Buoni e frequenti i rapporti con tutte le istituzioni de territorio. Siamo una città che ha tanti margini per crescere. Il fatto di aver ricevuto Mattarella ci emoziona ancora molto.

Un anno è trascorso, abbiamo svolto un lavoro importante ma quello che abbiamo davanti è tantissimo. Grazie al Segretario e a tutto il personale. Ogni tanto ci diciamo, in maggioranza, che sembra che questo programma lo abbiano quasi scritto loro per l'entusiasmo che ci mettono ogni giorno. Da parte nostra, maniche rimboccate e continuiamo a lavorare per la nostra città”.