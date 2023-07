"Vuoi sposarmi?": proposta di matrimonio sotto le luci dell'Illuminata

Si è chiusa ieri sera l'edizione 2023 dell'Illuminata. Un lungo mese di luci, eventi e spettacoli che ha portato a Cuneo migliaia di persone.

E non è mancato anche un momento di grande romanticismo, proprio ieri sera, in via Roma. Tra gli applausi dei presenti Andrea ha chiesto la mano alla "sua" Danila che, non senza emozione, ha risposto "sì".

Festa poi, per i volontari e per tutto il team che ha lavorato per l'evento, davanti al portale illuminato.

Sono già in corso le operazioni di smontaggio delle luci e del grande portale. Con un arrivederci, forse, al prossimo anno...