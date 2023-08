Capo Nord: il sogno realizzato dei quattro motociclisti droneresi

9.600 chilometri, 17 giorni impiegati e 7 paesi attraversati. I droneresi 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗚𝗶𝗼𝗿𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶, 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗱𝘆 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗹𝗲, 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼𝗧𝗼𝗻𝗼𝗹𝗶 e 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗼 hanno raggiunto in moto 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗡𝗼𝗿𝗱.

Lo storico edificio del teatro Iris come punto di partenza ed arrivo. Sabato 8 luglio ha avuto inizio per loro quest’emozionante avventura, raggiungendo la parte più settentrionale della Norvegia esattamente in 6 giorni, il 14 luglio, e rientrando a Dronero il 24 luglio.





“Non è stata affatto un’impresa straordinaria, ma neppure un viaggio qualsiasi - raccontano emozionati i quattro motociclisti - era da tempo che avevamo in mente di farlo. È il sogno di ogni motociclista, Capo Nord è la meta delle mete!”

Attraversare paesi diversi, panorami unici, immergendosi e scoprendo culture e tradizioni, come ad esempio quel cenare molto presto ed altrettanto presto non vedere più nessuno in giro. Meravigliarsi dei cambiamenti della vegetazione, di quella luce anche durante notte e viaggiare, nel significato più profondo.

“È una scoperta nella scoperta. Capire che la normalità è soltanto ciò a cui siamo abituati, in termini di panorami, relazioni e quotidianità. Viaggiare non è soltanto vivere, ma arricchire la propria vita. È sorprendersi, interrogarsi ed imparare. Questo viaggio è stato anche una sfida per quanto riguarda l’amicizia, trascorrendo così tanto tempo insieme, giorno e notte: ci siamo trovati molto bene e non è mai scontato questo. Tutti quattro, poi, non siamo più giovanissimi, abbiamo dovuto attendere molti anni ma siamo finalmente riusciti ad organizzare questa bellissima avventura.”

La foto all’arrivo a Capo Nord e le tante emozioni. Per 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗚𝗶𝗼𝗿𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶, 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗱𝘆 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗹𝗲, 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗧𝗼𝗻𝗼𝗹𝗶 e 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗼 resterà il viaggio più desiderato ed indimenticabile di sempre.