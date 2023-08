Doppio appuntamento tra cultura e tradizione a Boves nel weekend

Nella piccola frazione di San Giacomo sabato 5 e domenica 6 agosto, dalle ore 16 alle ore 19, si terrà l’apertura straordinaria della mostra “Sulla Via di San Giacomo”, nei locali delle ex scuole.

Una ricca mostra, organizzata da Celestino Giordano e Roberto Olivero, vicepreside dell'Alberghiero di Dronero, assieme alla parrocchia e ad altri volontari locali, che ha come obiettivo il far riscoprire spiritualità e tradizione di quello che un tempo era un percorso di fede molto sentito.

Proprio in occasione della festa di San Giacomo Apostolo, il 25 luglio, la mostra ha aperto i battenti offrendo la possibilità a molti di ammirare antichi paramenti e documenti preziosi di quella che rappresenta una grande eredità cristiana del territorio.

Per chi volesse scoprire la figura di San Giacomo Apostolo (detto il Maggiore per distinguerlo dall’altro dello stesso nome), patrono dei pellegrini, non resta che recarsi nella tranquilla frazione bovesana.

Domenica 6 agosto torna invece l’appuntamento con i Musei aperti.

A partire dalle ore 15.30 alle 18.30, saranno visitabili, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15.

Sempre domenica apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento.

I due musei dedicati ai più piccoli sono gestiti dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”.

Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30, il tel. 0175.567840 int. 1 oppure scrivere a info@lafabbricadeisuoni.it