Due giovani promesse dello sport ricevute in Municipio a Borgo San Dalmazzo

La sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e la Giunta comunale hanno ricevuto in Comune le due giovani sportive borgarine Sofia Ambrosio e Arianna Barale.

Sofia Ambrosio, giovane promessa della ginnastica artistica italiana (classe 2009), ha iniziato la sua carriera di ginnasta a soli quattro anni e gareggia a livello agonistico da quando ne aveva sei, oggi si allena a Cuneo con la Società Sportiva CuneoGinnastica. L’impegno costante (che prevede almeno quattro ore di palestra al giorno) ha permesso alla giovane borgarina di ottenere risultati eccellenti durante la sua partecipazione al Campionato Italiano della Federazione Ginnastica d'Italia tenutosi recentemente a Rimini. Sofia nel concorso generale (che prevede la somma dei punteggi dei quattro attrezzi) ha conquistato la medaglia d'argento e ha ottenuto l'ammissione in tutte e quattro le finali di specialità. Nella prima finale, al volteggio, è riuscita a conquistare la medaglia d'oro ed il titolo di Campionessa Italiana di specialità. Alle parallele Sofia si è poi aggiudicata il secondo posto, medaglia d’argento di specialità. Accompagnata nella sua visita in Municipio dalla sua allenatrice, la borgarina Ines Camilla, la giovane ginnasta ha raccontato del grande impegno che le ha permesso di raggiungere questi importanti risultati. “Se ci credi davvero – ha commentato – i tuoi sogni possono realizzarsi. Confido che la forte motivazione che mi spinge ad allenarmi con costanza e dedizione porti sempre maggiori e migliori risultati e mi permetta di andare avanti nel mio percorso di crescita sportiva”.

Arianna Barale, promettente motociclista borgarina, con i suoi 16 anni è la più giovane partecipante del Campionato Italiano Velocità Femminile classe SuperSport 300. La giovane, che ha iniziato a soli sei anni in sella ad una minimoto, dopo aver partecipato per due anni al Campionato Europeo, sta ottenendo ottimi risultati e, attualmente, è riuscita a raggiungere il terzo posto della classifica in sella alla sua Kawasaki. La giovane Arianna dedica tutte le sue energie e tutto il tempo disponibile alla sua passione: si allena principalmente presso il circuito di Busca e quello di Cervesina a Pavia e, grazie al fondamentale sostegno della famiglia e dei suoi sponsor, proverà a risalire la classifica nel corso delle ultime gare previste nei prossimi mesi di settembre e ottobre. “È davvero molto gratificante – ha raccontato Arianna – poter competere ed eccellere in uno sport che è storicamente considerato dominio maschile. Oggi sono sempre di più le motocicliste che si dedicano al mondo delle gare ufficiali ed è anche per questo che mi sento di consigliare alle ragazze di affrontare sempre le sfide con coraggio e perseveranza, perché al giorno d’oggi nessun traguardo è irraggiungibile…neanche per le donne”.

“Siamo contenti di aver accolto presso la sede comunale due giovani atlete che hanno ottenuto risultati importanti – afferma la Sindaca Roberta Robbione –. Sofia e Arianna ci insegnano che impegnarsi nello sport comporta sacrifici e dedizione, occorre amare e coltivare con passione l’attività che si pratica, inseguire i propri sogni anche nei momenti più difficili. Come nella vita di ogni giorno: solo grandi fatiche possono portare grandi soddisfazioni.

L’Amministrazione è orgogliosa delle atlete borgarine, portano in alto il nome della nostra città e rappresentano un esempio e uno stimolo per tanti bambini e bambine che si dedicano allo sport”.