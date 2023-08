Trecento fedeli in pellegrinaggio a Lourdes con l’Oftal di Cuneo

Son ben 300 – la metà dei quali arrivati in bus, gli altri tramite viaggio aereo da Levaldigi – i cuneesi che hanno preso parte al pellegrinaggio che l’Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes (Oftal) ha organizzato in questi giorni nei luoghi dell’apparizione di Bernadette Soubiros.

Iniziato ieri, lunedì 31 luglio, il pellegrinaggio nella località ai piedi dei Pinerei, ogni anno meta di 6 milioni di fedeli e visitatori, proseguirà sino a sabato 5 agosto.

Alla testa del gruppo il vescovo emerito della Diocesi di Cuneo e Fossano monsignor Giuseppe Cavallotto, insieme al presidente generale Oftal, monsignor Gian Paolo Angelino.



“Il ritorno a Lourdes è un momento che ammalati, pellegrini e volontari attendono da un anno – aveva spiegato nel presentare l’iniziativa il presidente della sezione Oftal di Cuneo Marco Demarchi -: non solo un’occasione per rivedersi e rinsaldare quei legami di amicizia e affetto creati negli anni, ma soprattutto l’occasione per tornare alla Grotta, da quella Mamma che Gesù ci ha lasciato e affidarle ogni nostra intenzione”.



A fargli eco il delegato vescovile don Mauro Biodo: “In questi anni il Santuario ci offre come tema ‘Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che si venga in processione’: l’Oftal di Cuneo vuole rispondere, come sempre in passato, a questo appello, per lasciarci toccare dallo sguardo della Signora di Lourdes sotto la Grotta di Massabielle” .