A Chiusa di Pesio il coinvolgente spettacolo “Lou Tapage canta De Andrè”

Domenica 6 agosto, in Piazza Cavour a Chiusa di Pesio, va in scena “Lou Tapage canta De Andrè”, il secondo appuntamento della rassegna Accademie in Valle organizzata dal Comune di Chiusa di Pesio, l'Associazione Musicante ed Estemporanea, con la direzione artistica del maestro Angelo Vinai, inserita nella programmazione di Contaminazioni Festival 2023. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione CRC e dalla BCC Pianfei e Rocca de' Baldi.

"Lou Tapage canta de André" non è un semplice concerto, ma un incontro con l'autore e il mondo nascosto dietro i testi e i personaggi delle sue canzoni. La luce è spenta e il sipario ancora chiuso, quando una voce familiare inizia a raccontare la storia di una ragazza che arriva col treno nella stazione di Sant'llario, un piccolo paese di provincia. La giovane è conosciuta come Bocca di Rosa, mentre la voce familiare che si rivolge al pubblico è quella di Fabrizio De André. Non fosse che sono passati 24 anni dalla sua scomparsa, si potrebbe quasi credere che sia proprio lì, dietro il sipario. Pronto - nonostante la sua ben nota ritrosia - a iniziare il concerto.

A suonare sul palco ci sono i Lou Tapage, ma la voce di De André rimarrà a farci compagnia per tutto il concerto, grazie a un montaggio del repertorio di video, interviste e concerti, alcuni particolarmente rari e poco conosciuti. In questo spettacolo la band piemontese Lou Tapage ripercorre il viaggio di Fabrizio attraverso le sue canzoni.

Appuntamento alle 21:15, con ingresso libero e prenotazione consigliata all'Ufficio Turistico Valle Pesio: 0171734990 (dal martedì al sabato 9:30-12 e 15:30-17:30; la domenica 9:30-12:30 e 15-18)