È stata un'intensa tre giorni di festeggiamenti la Patronale di Sant'Anna di Collarea

Tre giorni intensi a S.Anna di Collarea per i festeggiamenti dei Santi Patroni Anna e Gioacchino. Il momento più coinvolgente è stato sicuramente la messa solenne con la processione religiosa lungo le strade del paese, dove si è manifestata in tutti i suoi aspetti, la devozione e la fede della popolazione della Parrocchia e di tante persone dei paesi limitrofi (Montaldo capoluogo, S.Giacomo di Roburent, Pamparato, Roburent capoluogo, Valcasotto, Serra..) che anche quest’anno hanno fatto sentire tutta la loro tutta vicinanza alla frazione del Comune di Montaldo.

I portatori della statua, che lungo il tragitto si alternano, sono i figli ed i nipoti dei reduci delle due Guerre Mondiali accompagnati dalle priore, dalle autorità ecclesiatiche e civili e dalla popolazione. I giovani hanno così adempiuto al loro incarico con grande partecipazione e fierezza nel rispetto di quanto tramandato negli anni dai loro padri.

L'usanza di traslare la statua della Santa, stando ad una versione tramandata oralmente, discende dall’antica credenza che S.Anna e S. Gioacchino estendano in questo modo la loro protezione su tutto il territorio della Parrocchia. Usanza che non si è mai interrotta neanche durante gli anni della pandemia.

A contorno degli aspetti devozionali vanno ricordati la cena del sabato sera dove le esperte mani delle cuoche del paese hanno deliziato i palati più difficili riscuotendo un unanime consenso.

In ultimo ma non meno importante l’atteso spettacolo pirotecnico che ha concluso la serata con la solita ovazione del pubblico durata alcuni minuti al termine dei fuochi.

Il Presidentissimo della Pro Loco Luca Galleano, in prima linea a portare la statua, ha voluto ringraziare come al solito i tantissimi volontari che si sono alternati durante i festeggiamenti ed in particolare le nuove leve che hanno dato un indispensabile supporto per la cena del sabato sera.

“Infine – prosegue Luca Galleano – bisogna ringraziare il Consorzio Acquedotto di S.Anna Collarea ed il Comune di Montaldo per il supporto economico ed organizzativo dato alla buona riuscita della manifestazione. Una nota positiva è anche dovuta alla collaborazione con le Associazioni Pro Loco della zona con cui da anni si è instaurata una forte collaborazione sia in termini di supporto che di carattere organizzativo.”

Un altro esempio di questa fattiva collaborazione è stato il video di “TELEVALCASOTTO”, girato in modo virale su tutti i social, riguardante tutti i dettagli della festa patronale.