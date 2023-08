Roburent assegna encomio d'onore al tenente colonello Ambrosino Tala, in vista del trasferimento a Torino

Menzione d'onore per il tenente colonnello Ambrosino Tala, comandante dei Carabinieri della Compagnia di Mondovì.

Il Comune di Roburent, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale dello scorso venerdì, ha deliberato di assegnare una menzione d'onore al comandante, per l'impegno profuso a favore del territorio nei suoi anni di permanenza nel Monregalese, in vista del suo trasferimento a nuovo incarico a Torino, il prossimo settembre.

Riportiamo di seguito le motivazioni illustrate in Consiglio: "Ufficiale nei Carabinieri, è giunto a Mondovì, con il grado di Maggiore, nel mese di settembre 2018, quale Comandante di Compagnia. Ha svolto il proprio delicato incarico gestionale su un vasto territorio, in gran parte montano e impervio, quali sono i Comuni delle Valli monregalesi e della Val Tanaro, impegnandosi con zelo onde evitare l’insorgere di pericolosi focolai di criminalità e dedicando molta attenzione anche alla sicurezza delle comunità più isolate e delle località turistiche, qual è pure la nostra Frazione San Giacomo, caratterizzata da un flusso estivo e invernale molto sviluppato.

Massima attenzione ha saputo rivolgere anche alla lotta contro i reati predatori e le truffe nei confronti della popolazione anziana e per questo più fragile.

Nel lungo periodo della pandemia da Covid-19 si è prodigato per evitare insensate inosservanze delle norme previste dalle autorità sanitarie, garantendo, parallelamente, sostegno ai cittadini più indifesi e disagiati per assolvere a molte necessità personali.

Con disponibilità e signorilità ha contribuito sempre all’ottima riuscita delle cerimonie civili, in occasione di commemorazioni per festività nazionali o ricordi di caduti, come pure di attività artistico-culturali.

Il Consiglio Comunale, nell’esprimere le più sincere felicitazioni per il prossimo accesso a più importante incarico, attribuisce un Encomio solenne per riconoscente gratitudine nella attività di salvaguardia della nostra Comunità".

La proposta è stata approvata all'unanimità.