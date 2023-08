Alimenti scaduti o privi di etichettatura: sanzioni per 149mila euro a esercizi e locali pubblici in diverse località della Granda

Sanzioni amministrative per oltre 149.000 euro e circa 250 kg di alimenti posti sotto sequestro amministrativo. Sono il risultato di una serie di verifiche messo in atto nelle ultime settimane presso locali ed esercizi commerciali della Granda.

A condurre le attività a tutela dei consumatori e della corretta gestione dei prodotti agroalimentari i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo, nell’ambito di attività congiunte a presidio della legalità condotte con l’Arma territoriale, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e la Questura di Cuneo.



In particolare – dà conto con una nota il Comando provinciale dei Carabinieri Forestali – gli accertamenti sono stati svolti in Busca, Cavallermaggiore, Cervasca, Cuneo e Fossano.



Molteplici gli illeciti in materia rilevati in particolare presso un supermercato, alcuni punti vendita alimentari e due pub. Nei frigoriferi di questi ultimi, i Carabinieri forestali hanno individuato numerose confezioni di alimenti scaduti, tra cui carne, pesce, formaggi e funghi, oltre ad altri alimenti del tutto privi di etichettatura e quindi non tracciabili, che rischiavano di essere somministrate agli avventori dei locali.



Nel supermercato sono state individuate alcune confezioni di carne poste in vendita oltre il limite di scadenza e altra carne priva di etichettatura.



Infine, in un negozio di generi alimentari sono stati ritrovati circa 20 kg di alimenti scaduti (carne, formaggi e prodotti di gastronomia) e 130 kg di merce detenuta in assenza di etichettatura e tracciabilità. Tra questi, oltre 590 vasetti di yogurt destinati alla vendita tramite la piattaforma on-line “Too good to go”.



"L’attività descritta – rimarca il Comando provinciale dei Carabinieri Forestali – rima si inserisce tra i multifunzionali servizi svolti dai Carabinieri forestali a tutela dell’ambiente e della sicurezza agroalimentare. Per eventuali segnalazioni dei cittadini è possibile contattare il numero 112".