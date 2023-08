La carica dei mille giovani dalla Granda a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù

I giovani cuneesi in Portogallo

A spiegare l'entusiasmo che si respira all'interno della Gmg (la Giornata Mondiale della Gioventù) a Lisbona bastano i dettagli con cui è stato accolto Papa Francesco alla Colina do Encontro: un tappeto di fiori lavorato di notte dalle mani pazienti di gente proveniente da Sardoal, Vila do Conde, Viseu e Viana do Castelo, 180 giovani, direttori di 180 band, più di 300 persone, tra cui il Coro e l'Orchestra della GMG di Lisbona 2023 e il Coro "Mãos que cantam", a rendere magica la cerimonia.

In tutta questa cornice animata da bandiere, sorrisi ed emozioni, tanta Granda. Sono 1.172 i giovani delle diocesi cuneesi che sono arrivati in Portogallo. Dalla diocesi di Alba 120, da Mondovì sono 242, da Cuneo-Fossano 600, da Saluzzo 170. La Gmg in Portogallo ha previsto un primo momento dal 26 al 31 luglio nelle varie diocesi lusitane e dal 1° al 6 il viaggio a Lisbona con la presenza di papa Francesco.

La Diocesi di Alba sta documentando con un diario in tempo reale sui social ogni giornata, i momenti di catechesi, le messe, gli spostamenti e gli angoli delle condivisioni, un grande laboratorio itinerante di culture, lingue e provenienze diverse. A Lisbona è stato immortalato un momento di tripudio con balli, bandiere sventolate e canti improvvisati: dall'Italia è partita una carovana di circa 66 mila ragazzi, accompagnati da 106 vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori.