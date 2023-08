Al via le vendite dei biglietti per la Cena del Ricetto di Boves

Come ogni anno, l’agosto bovesano denso di eventi imperdibili, si chiuderà in bellezza lunedì 28 agosto, con la grande cena del Ricetto in piazza Italia.

Dalla prima mattinata di domenica, un centinaio di volontari, dedicheranno il loro tempo libero alla preparazione dell’evento affinché tutti i partecipanti possano godere di una serata magica nella splendida cornice della piazza centrale di Boves.

Una cena capace di unire classe e tradizione grazie alla cura dei dettagli, la prelibatezza del menu proposto dal cuoco Fabrizio, l’abilità delle Donne Rurali che si occuperanno della preparazione dei piatti e della gentilezza dei volontari provenienti dalle associazioni del territorio che, anche questa volta, non si sono tirate indietro, offrendo totale disponibilità a dare una mano nelle varie fasi della preparazione dell’evento.

Quest’anno il menu proposto (prezzo: 25 euro, ridotto 10 euro per bambini dai 6 ai 12 anni e gratuito per i bimbi da zero ai 6 anni) comprenderà:

Aperitivo di benvenuto

Tonno di coniglio su letto di valeriana e crumble di olive

Involtino di peperone ripieno di ricotta di capra e salsa verde

Sformatino di fiori di zucchine con emulsione di blu di montagna

Minestrone di fagioli della vecchia tradizione Bovesana cucinato per oltre 10 ore sul fuoco a legna

Cubbotto di reale di bue alle nocciole di Cortemilia accompagnato da patate della Bisalta al cartoccio aromatizzate al timo e rosmarino

Sfoglia di pesche con cioccolato e amaretti

Bevande incluse: acqua, Nebbiolo d’Alba, Arneis e Moscato d’Asti

Digestivo

Caffè

L’acqua è gentilmente offerta da PierO2, così come l’aperitivo e il digestivo sono offerti dalla ditta bovesana Argalà e il caffè dalla Lavazza.

Le verdure che arricchiranno il menu del Ricetto provengono dal territorio bovesano. Il Consorzio Tutela e valorizzazione Patata della Bisalta e il Consorzio produttori agricoli bovesani (Mercato fagiolo), infatti hanno donato le patate e i fagioli che i partecipanti potranno gustare nelle varie succulente portate.

Per concludere la piacevole serata di festa ci saranno danze a volontà con l’orchestra di liscio di Paolo Bagnasco, affermato fisarmonicista e pianista che nel 1996 entra a far parte della celebre orchestra "Franco Bagutti”. Bagnasco, anche famoso per le sue numerose partecipazioni alla trasmissione televisiva "Buona Domenica" su Canale 5, nella serata del Ricetto sarà accompagnato sul palco da Katia Stognone, nota cantante e autrice di numerosi brani musicali. Un’accoppiata vincente che regalerà ai presenti una grande, serata di musica e danze.

Spiega l’assessore Raffaella Giordano: “La nostra grande cena del Ricetto ha una storia di oltre 30 anni alle spalle. Nacque su iniziativa dell'allora assessorato all'Agricoltura e la sezione femminile bovesana della Coldiretti, all'epoca Donne Rurali, oggi Donne Impresa, per celebrare la grande tradizione culinaria del nostro territorio. Una tradizione contadina alla quale siamo molto legati. Non solo gastronomia quindi ma valori profondi di una popolazione la cui forza d’animo, volontariato e la buona volontà non sono mai mancati”.

Le vendite, per aggiudicarsi un posto, alla cena del ricetto inizieranno sabato 5 agosto presso la “Cartolibreria Giulia” in piazza Italia n. 56 a Boves. Posti disponibili fino ad esaurimento.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Palazzetto polivalente a Madonna dei Boschi.