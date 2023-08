Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 6 agosto, in via Quintino Sella a Cuneo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza del veicolo. Ancora da accertare le cause.

La vettura è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme che sono state prontamente spente dai soccorritori. Non risultano, stando alle notizie in nostro possesso, persone risultate ferite.