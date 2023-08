Giordano e Mondo del Vino al top in Italia per fatturato e numero di bottiglie prodotte

Langhe e Roero possono sorridere in un mercato del vino ricco di luci e ombre. Il 2023 del vino italiano deve, infatti, far fronte alla battuta d’arresto dell’export nel primo quadrimestre, secondo i dati dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly con Prometeia. Nella classifica dei grandi gruppi ci sono, però, due notizie positive: in testa, a livello di fatturato, c’è Argea (da “Ar” come arte e “Gea” come terra), il nuovo gruppo condiviso da due grandi storici marchi del vino italiano quali Botter e Gruppo Mondodelvino di Priocca che ne fanno parte, con 455,1 milioni di euro di fatturato.

Al secondo posto si piazza Italian Wine Brands (Iwb), gruppo di cui fa parte la Giordano Vini di Valle Talloria, con 430,3 milioni di entrate. Al terzo posto, staccatissimo, il Gruppo Santa Margerita si ferma a 260,4 milioni. Le due realtà si contendono le prime due posizioni anche per il numero di bottiglie prodotte: qui prevale Iwb con 168 milioni di bottiglie a 162,2.



Nel complesso, secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly, le vendite tricolori in Usa, Germania e Regno Unito chiudono il semestre con un risultato tendenziale piatto a volume (-0,2%) e con un lieve incremento a valore (+1,3%, a 2,2 miliardi di euro).

La performance – rileva l’Osservatorio – è migliore rispetto al primo trimestre (-4% volume e -1% valore), ma ancora insufficiente per dare respiro alle imprese di un settore tuttora fortemente penalizzato da un surplus di costi che incide per circa il 10% sul prezzo medio.