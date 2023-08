La Provincia asfalta due tratti della provinciale 422 della valle Maira tra Lottulo e Macra

Mercoledì 9 agosto la Provincia apre un breve cantiere per asfaltare due tratti della strada provinciale 422 della valle Maira Dronero-Acceglio tra Lottulo e Macra dal km 54,100 al km 54,700 e dal km 56 al km 56,700.

L’intervento, affidato alla ditta appaltatrice Tomatis di Caraglio e finanziato da fondi Pnrr per aree interne, potrebbe comportare alcuni disagi alla circolazione che avverrà a senso unico alternato per tutta la giornata e forse anche per il giorno successivo di giovedì 10 agosto.

In particolare, potrebbe accumularsi qualche ritardo per il servizio dei pullman di linea per le difficoltà in salita e discesa a causa della ristrettezza della carreggiata soprattutto in alcuni punti.