Caraglio, il dialogo sulla viabilità produce risultati: ecco gli impegni della Provincia

Giovedì 22 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Caraglio, si è svolto un incontro pubblico dedicato alle problematiche della viabilità caragliese, che ha registrato una partecipazione numerosa da parte della cittadinanza. All’appuntamento hanno preso parte il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il dirigente del settore Viabilità – reparti di Cuneo e Saluzzo Simone Nicola e il caporeparto Manutenzione di Cuneo Giovanni Odasso, che hanno illustrato lo stato delle infrastrutture viarie del territorio, le principali criticità emerse e le prospettive di intervento da parte dell’Ente provinciale.

La serata ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con i cittadini e con gli amministratori locali, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione della viabilità e raccogliere osservazioni e proposte utili a migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete stradale che interessa il territorio comunale.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse tematiche specifiche, a partire dalle criticità legate alle intersezioni tra la strada provinciale 174 e la strada comunale per Paschera San Defendente, tra la Sp 422 e l’accesso a Paschera San Carlo, nonché dalle problematiche legate alla velocità dei veicoli lungo via Centallo (Sp 179) e via Bernezzo (Sp 210). Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla viabilità afferente al nuovo polo scolastico di via CLN.

Nel corso della serata la Provincia di Cuneo ha assunto alcuni impegni concreti: in particolare l’installazione di rilevatori di flusso sugli incroci ritenuti più critici, con l’obiettivo di monitorare i volumi di traffico e la velocità media dei veicoli e individuare, sulla base di dati oggettivi, le soluzioni più idonee per regolare il traffico in prossimità delle intersezioni segnalate. È stata inoltre annunciata la progettazione e futura realizzazione di una rotatoria tra la Sp 422 e via Silvio Pellico per migliorare l’accessibilità al nuovo polo scolastico, oltre all’asfaltatura dei tratti più ammalorati di via Centallo e di oltre un chilometro di via Roma, l’arteria che attraversa il centro cittadino.

Quest’ultimo intervento rappresenta un passaggio preliminare alla successiva dismissione al Comune del tratto urbano di via Roma, che consentirà all’amministrazione comunale di realizzare interventi di moderazione del traffico, come dossi e attraversamenti rialzati, a beneficio della sicurezza e della vivibilità del centro abitato.

«Quello di Caraglio è stato un confronto partecipato, puntuale ma soprattutto ampiamente costruttivo – ha commentato il presidente della Provincia Luca Robaldo –. La Provincia accoglierà, per quanto possibile, le sollecitazioni emerse dall’incontro con i cittadini, perché la sicurezza stradale è un tema prioritario per la nostra amministrazione. Con risorse limitate, ma con un impegno costante, stiamo cercando di ridurre il livello di incidentalità sulle strade di nostra competenza, che resta purtroppo ancora troppo alto. Il dialogo con le comunità locali è fondamentale per individuare soluzioni efficaci e condivise. Ringrazio il dirigente Simone Nicola e il caporeparto Gianni Odasso per la disponibilità e la competenza con cui hanno partecipato all’incontro, contribuendo a un confronto concreto e utile per il territorio».

«Sono particolarmente soddisfatta – ha dichiarato la sindaco di Caraglio Paola Falco –, in primis per la numerosa partecipazione: è un segnale di rispetto e di gratitudine per le istituzioni che si rendono disponibili al dialogo e alla condivisione. Ringrazio il Presidente Robaldo che, insieme ai funzionari del settore viabilità Nicola e Odasso, ha saputo affrontare e rispondere con competenza e concretezza alle criticità presentate in un clima di massima trasparenza, condivisione e disponibilità. Ho colto dai cittadini segnali molto positivi. Esprimo un grazie riconoscente anche a nome di tutta l’amministrazione che ho l’onore di rappresentare».