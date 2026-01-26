Sp 5 Peveragno–Chiusa di Pesio: sospensione temporanea del traffico per lavori sulla condotta

Per consentire l’esecuzione di lavori sulla condotta di adduzione dal torrente Pesio, eseguiti dalla ditta Preve Costruzioni di Roccavione per conto del Consorzio del Pesio, la Provincia di Cuneo ha disposto la sospensione temporanea del traffico veicolare e pedonale in orario diurno lungo un tratto della strada provinciale n. 5.
Il provvedimento riguarda il tronco Peveragno – Chiusa di Pesio – Mortè – Lurisia, nel territorio comunale di Chiusa di Pesio, e sarà in vigore da martedì 27 a venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 8 alle ore 18.
Nel dettaglio, la chiusura interesserà il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 16,010 e la 16,170.
Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate sul posto mediante apposita segnaletica stradale.