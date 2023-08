Revello, incidente in viale Umberto I: coinvolti un'auto e un camion

Incidente oggi (8 agosto) alle 16,15 a Revello, sulla centrale viale Umberto I poco dopo le scuole elementari, nella curva in prossimità della caserma dei carabinieri. Coinvolti un'automobile (Renault Clio) e un camion, quest'ultimo in transito verso Saluzzo.



L'autista del primo mezzo risulterebbe ferito, seppur in modo lieve. Illeso, invece, l'autotrasportatore.





Il traffico è stato momentaneamente deviato nella parallela via Italia. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Saluzzo, i carabinieri di Revello con il comandante Patrizio Sau, e l'ambulanza del 118.