Terminate le attività estive alla Ludoteca comunale di Savigliano

Sono terminate le attività estive della Ludoteca “La casa sull’albero” e del Parco della Lentezza a Savigliano.

È stata un'estate all'insegna dell'educazione all'aria aperta, con tante proposte coinvolgenti per bambini e genitori.

Oltre alle aperture classiche – composte da tre pomeriggi e due mattine – quest'anno, grazie a diversi progetti, sono state sperimentate due settimane intensive di Campus per ragazzi dai 9 ai 12 anni, su diverse tematiche.

Il primo è stato incentrato sul progetto “Gaia”, protocollo internazionale di consapevolezza di sé e del mondo, per educare alla gentilezza e all'attenzione verso se stessi e verso gli altri, nonché nei confronti del pianeta in cui viviamo. Il Campus è stato possibile grazie al progetto “Kintsugi”, finanziato dall'Impresa sociale “Con i Bambini”, che ha come obiettivo la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza.

«Ho imparato ad ascoltarmi», «Ho scoperto che non importa tanto fare le cose, ma l’amore che si mette nel farle», «Ho preso più coscienza dei miei punti deboli e limiti», «Ho scoperto una cosa molto importante: l’importanza di sapere chi sono!». Queste sono solo alcune delle testimonianze dei ragazzi che hanno preso parte all'iniziativa.

La seconda esperienza è stata quella del “Campus dei Talenti” del progetto “Città dei Talenti”, finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini” e da Fondazione Crc. In tale settimana i bambini hanno avuto la possibilità di sperimentarsi in diverse attività di esplorazione di sé e delle proprie capacità, oltre che di incontrare moltissimi professionisti che hanno raccontato il proprio mestiere. Al termine, i ragazzi hanno realizzato un giornalino contenente tutti i racconti dei professionisti ed una lettera collettiva di restituzione dell’esperienza.

Ora le attività si fermano per qualche settimana. «Ci fermiamo per un po' di vacanza, riprenderemo il 3 settembre – spiegano gli educatori –. Il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio con il progetto “Città Ludica”, e poi dal 12 settembre con i nostri consueti appuntamenti di apertura. Ricordiamo inoltre che, sempre da settembre, riprenderà anche la possibilità di prenotare le Feste di compleanno in Ludoteca. Auguriamo buone vacanze a tutti!».