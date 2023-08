"Michela Murgia, colonna portante del nostro festival letterario Scrittorincittà"

È morta a 51 anni la scrittrice Michela Murgia.

Una donna sicuramente divisiva e senza paura di esserlo, una voce "chiara e necessaria", come ha sottolineato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero in un post su Instagram, nel quale ha ricordato l'affetto della scrittrice sarda per Scrittorincittà, il festival letterario del capoluogo che l'aveva vista tra gli ospiti di punta anche all'ultima edizione, a novembre 2022, quando fece il tutto esaurito al teatro Toselli.

"Tornava sempre con piacere e i cuneesi ricambiavano con il tutto esaurito", sottolinea la Manassero, definendola "una donna forte, determinata e senza paura di dire la verità. Una voce chiara e necessaria che ci mancherà molto ma che continueremo a ricordare con le sue parole".