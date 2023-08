Un bovino ferito e uno deceduto: intervento di recupero in Val Maira per i vigili del fuoco

Un pomeriggio interamente dedicato al recupero di animali in montagna per i vigili del fuoco. Oltre ad essere stati in appoggio al Soccorso alpino per il gregge caduto a Prato Nevoso, hanno operato in Val Maira.

Prima per recuperare un bovino azzoppato che non riusciva più a muoversi. L'animale è stato trovato vivo e consegnato ai proprietari.

Poi sono intervenuti per un bovino precipitato in un corso d'acqua e deceduto. Per ragioni sanitarie e per evitare l'inquinamento dell'acqua, hanno tentato il recupero della carcassa con l'elicottero, ma le condizioni meteo non hanno permesso di concludere le operazioni.

Sul posto la squadra Saf (Speleo Alpinistica Fluviale), i volontari di Dronero e l'elicottero dal nucleo di Torino.