Gregge di pecore precipita in un dirupo a Prato Nevoso, in corso intervento di recupero

Qualcosa deve averle spaventate tantissimo. Forse un lupo.

Un intero gregge di pecore è caduto in un profondo dirupo a Prato Nevoso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto, in una zona impervia.

Alle 19.30 è in corso l'intervento di recupero da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, coadiuvato dai veterinari dell'Asl per salvare i pochi capi sopravvissuti e sopprimere i casi più gravi. In appoggio anche una squadra dei vigili del fuoco.

Per ragioni sanitarie, nella giornata di domani, dovrà essere programmato il recupero delle carcasse.