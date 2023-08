Come funziona uno scambio di Bitcoin o criptovalute?

All'indomani della crisi finanziaria globale del 2008/9, un misterioso personaggio ha concepito l'idea del Bitcoin. Satoshi Nakamoto sviluppò il Bitcoin come alternativa al sistema finanziario centralizzato che molti ritenevano responsabile della crisi finanziaria. Il Bitcoin avrebbe fornito un'alternativa più sicura e migliore all'uso della valuta fiat. Inizia a fare scambi redditizi in Bitcoin oggi, indipendentemente dalla tua precedente esperienza, visitando https://quantumprimeprofit.online/ ed esplorando le possibilità.

Circa un decennio e mezzo dopo, il Bitcoin è diventato sempre più mainstream. Le persone dovrebbero perdonarvi se non conoscete il Bitcoin e l'intero fenomeno delle criptovalute. Il Bitcoin è la criptovaluta più grande e più utilizzata, con milioni di utenti in tutto il mondo.

Il Bitcoin attrae molti investitori per la sua qualità di bene digitale di valore. Per questo motivo, gli investitori in criptovalute fanno trading sul Bitcoin come su altri asset di investimento.

Per negoziare Bitcoin, i trader utilizzano una borsa Bitcoin o una borsa cripto. Continuate a leggere per scoprire come funzionano queste piattaforme.

Scambio di Bitcoin

Uno scambio di Bitcoin è semplicemente una piattaforma o un servizio che facilita il trading di Bitcoin. Questi servizi possono essere individui, aziende o sedi. Esistono diversi exchange di Bitcoin che possono essere utilizzati per il trading di Bitcoin. Queste piattaforme aiutano principalmente i venditori e gli acquirenti di Bitcoin a connettersi.

Gli exchange di Bitcoin consentono di negoziare Bitcoin e altre criptovalute mettendo in contatto acquirenti e venditori sulla piattaforma. Di solito, per utilizzare un exchange di Bitcoin, è necessario registrarsi sulla piattaforma e creare un conto di trading. In questo modo le sedi collegano automaticamente acquirenti e venditori.

Per vendere o acquistare Bitcoin, gli utenti possono creare ordini di vendita o di acquisto. Ad esempio, quando un investitore avvia un ordine di acquisto, la borsa Bitcoin lo aggrega in un portafoglio ordini. È dal portafoglio ordini che la piattaforma abbina l'utente a un venditore ed esegue la transazione.

Scambio di criptovalute

Un crypto exchange è simile a un exchange di Bitcoin in termini di funzionamento. Un exchange di Bitcoin facilita solo il trading di Bitcoin, ma un crypto exchange spesso facilita il trading di diverse criptovalute, incluso il Bitcoin. Un crypto exchange mette in contatto acquirenti e venditori di criptovalute allo stesso modo di un exchange di Bitcoin.

Per utilizzare una borsa di criptovalute, occorre innanzitutto registrarsi e creare un conto di trading. Successivamente, bisogna finanziarlo con Bitcoin, altre criptovalute o valute fiat supportate. Questo vi permetterà di acquistare o vendere criptovalute effettuando il rispettivo ordine. Come le borse di Bitcoin, anche le borse di criptovalute operano con un sistema di book di ordini.

Come guadagnano

Una borsa di Bitcoin o criptovaluta funge da intermediario tra acquirenti e venditori di criptovaluta. È su questa base che guadagnano. Sebbene la registrazione e la creazione di un account siano gratuite con la maggior parte degli exchange, questi addebitano commissioni e spese di transazione. Alcune delle commissioni standard di questi exchange di criptovalute includono le commissioni di prelievo e di transazione.

Una commissione di prelievo si applica quando i trader prelevano dai loro conti sulle borse. Le commissioni di transazione si applicano come percentuale del volume degli scambi quando un trader ha successo. Le borse di Bitcoin e criptovalute hanno bisogno di denaro per sostenere le loro operazioni. Ad esempio, hanno bisogno di fondi per sviluppare e mantenere i loro siti web e altre piattaforme.

Considerazioni finali

Le persone devono capire come funziona il Bitcoin, compreso il funzionamento degli exchange di Bitcoin e criptovalute. Questa conoscenza può aiutare a selezionare il miglior crypto exchange e a cogliere tutte le opportunità disponibili. È anche fondamentale per aumentare la fiducia nel trading e nell'investimento in Bitcoin. Il funzionamento degli exchange di Bitcoin e criptovalute è ancora sconosciuto a molti investitori di criptovalute, anche se li utilizzano. La situazione dovrebbe cambiare, incoraggiando un maggior numero di investitori a imparare come funzionano i crypto exchange.