ReAction® a Saluzzo: l’hub medico e riabilitativo per sport e benessere

A Saluzzo, ReAction® significa innovazione e lavoro di squadra, oltre a essere fucina di medaglie olimpiche, titoli mondiali e traguardi sportivi: i più recenti con Federico Andreoli, neo Campione del Mondo nella specialità tandem, e Davide Rivero, fresco vincitore del Tor Dret (130km) nell’ultratrail.

In questo centro, medico ortopedico, fisioterapista, osteopata, chinesiologi e preparatori atletici, collaborano quotidianamente per offrire percorsi personalizzati che spaziano dalla prevenzione alla riabilitazione fino al miglioramento della prestazione sportiva.

Multidisciplinarietà e approccio integrato

«La nostra forza è la sinergia – spiega Francesco Chiappero, titolare del centro. - Immaginiamo un atleta che, dopo un infortunio, deve rivolgersi a diverse figure professionali – ortopedico, fisioterapista, chinesiologo e preparatore atletico. Spesso le competenze si sovrappongono o interferiscono tra loro, causando percorsi meno coordinati e tempi più lunghi. In ReAction® tutte le professionalità sono presenti nello stesso ambiente: ciascuno opera nel proprio ambito, ma in costante dialogo con gli altri, a beneficio del paziente».

L’importanza della prevenzione

Uno degli aspetti distintivi di ReAction® sta nella capacità di affiancare alla riabilitazione anche un forte impegno nella prevenzione. In quest’ottica si inseriscono le nuove collaborazioni con le società sportive di calcio e pallacanestro di Saluzzo: l’obiettivo non è soltanto quello di supportare gli atleti nel recupero post-infortunio, ma di promuovere innanzitutto la prevenzione. Le nuove collaborazioni permetteranno agli atleti di accedere a sedute dedicate con i fisioterapisti e a test specifici che consentono di valutare la capacità di pre-attivare la muscolatura in situazioni di rischio e di analizzare l’intensità della contrazione muscolare, fornendo dati preziosi per preparatori e allenatori nella costruzione di programmi di lavoro personalizzati.

Serate formative su sport e benessere

«Ci piace considerare ReAction® come un vero e proprio hub: non solo uno spazio dedicato a riabilitazione e performance, ma anche un luogo di confronto e crescita – spiega Chiappero. - In quest’ottica nasceranno le serate formative su temi legati a sport, salute e benessere, pensate come un’opportunità per approfondire le conoscenze e vivere consapevolmente il percorso intrapreso con il nostro team».

Studio Medico con il Dott. Enrico Balboni

Il progetto si arricchisce ulteriormente grazie alla presenza del Dott. Enrico Balboni, medico chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia. La sua presenza nello staff conferma il valore di un approccio integrato: «E’ una conquista che abbiamo costruito nel tempo, ma che faceva già parte della nostra visione d’insieme: poter offrire un percorso completo, coordinato e multidisciplinare, in cui ogni specialista dà il suo contributo e si sente responsabile del risultato finale».

ReAction® si trova a Saluzzo, in via Cuneo 20. www.reaction-hub.com - Tel. 347 7478685

Servizi: