Cuneo e Fondazione CRC, Boselli chiede incontro con Raviola: "Comune sia parte attiva nel definire la nuova governance"

Fondazione CRC “rimandata a settembre” dal consigliere comunale di Cuneo Giancarlo Boselli (Indipendenti) che – all’inizio della scorsa settimana – ha presentato interpellanza ufficiale chiedendo la convocazione in commissione consiliare di Ezio Raviola, presidente dell’organo fondiario provinciale.



L’incontro dovrà – se la richiesta di Boselli verrà accettata dal consiglio comunale del capoluogo – tenersi entro, appunto, il mese di settembre. Raviola viene richiesto, nel testo dell’interpellanza, di illustrare quanto eseguito nel proprio mandato e relazionare sugli investimenti attuati sul territorio.



“Anche alla luce dei provvedimenti assunti dal Governo, che influiscono sulle Fondazioni, è bene che dopo la pausa estiva Fondazione CRC venga in commissione – ha detto Boselli - . Ringrazio anticipatamente la sindaca e il presidente Raviola, certo che non si sottrarranno a questo utile importante passaggio”.



Tema caldo sarà anche, ovviamente, il prossimo appuntamento per il rinnovo degli amministratori della Fondazione stessa, in programma per il prossimo anno. Boselli: “Il consiglio comunale dovrà esercitare un ruolo fondamentale nella valutazione di quanto fatto dalla Fondazione nel suo mandato e dovrà avere parte attiva, anche in seduta d'aula, nell'analisi dei curriculum che saranno presentati alla sindaca per concorrere alla designazione negli organi in rappresentanza del nostro comune”.