Dopo quattro anni torna a Roccabruna la festa patronale di "sacra Famiglia"

Dopo quattro anni di pausa, rifondata la Pro Loco, torna quest'anno la tradizionale festa patronale di "Sacra Famiglia" a Roccabruna. Quattro bellissimi giorni organizzati dalla Pro Loco locale in collaborazione con i massari, all'insegna della condivisione e di quello stare insieme che da sempre è per la comunità preziosa occasione.



Si inizierà venerdi 18 agosto, con la "Festa del calcio" aperta a tutti. La serata ripercorrerà, insieme a sponsor, calciatori, dirigenti, simpatizzanti, famigliari ed amici la storia della società roccabrunese, da quando è nata come "Roccabruna 94" nell'anno 1994 fino ad ora, che da dieci anni è "Val Maira Calcio". Un momento che celebrerà lo sport ed i suoi legami, accompagnato da paella e musica.



Musica che sarà protagonista in modo particolare sabato 19 agosto, quando nel corso di una serata a base di gnocco fritto, tagliere di salumi e pesche ripiene, sarà messa proprio dai dj che negli anni '70, '80 e '90 animavano le feste di queste zone. Sarà quindi per molti un tuffo nel passato, rivivendo i spensierati momenti di gioventù.



Il pomeriggio di domenica 20 agosto sarà invece dedicato alle funzioni religiose ed ai divertimenti popolari per grandi e piccini. La festa si concluderà lunedi 21 agosto, con i tradizionali polenta e ballo liscio. "Sono momenti importanti per mantenere la tradizione e noi ci teniamo molto - dicono dalla Pro Loco - aspettiamo tutti per trascorrere insieme dei bellissimi momenti di allegria".