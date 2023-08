Acqua torbida dai rubinetti di Mondovì, il sindaco: "Problemi risolti entro la serata"

Una foto pubblicata sul gruppo Facebook Sei di Mondovì se evidenzia meglio di tante parole la situazione che, da stamattina, sta interessando alcune zone della città, dove l'acqua esce dai rubinetti mista a fango. In particolare, le segnalazioni giungono dal rione Altipiano.

La situazione è nota già dalla mattinata e i tecnici di MondoAcqua sono al lavoro da ore per cercare di risolvere il problema, pare causato dal maltempo che ieri ha colpito l'Alta Valle Ellero nelle scorse ore, che ha causato numerosi disagi alla zona dei Dho (Roccaforte Mondovì).

Il sindaco Luca Robaldo, consapevole dei disagi di molti suoi concittadini, ha rassicurato sul massimo impegno da parte dei gestori della rete, evidenziando come già in serata la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Come si può vedere dalla foto scattata oggi verso le 15, non è coinvolta la zona di Mondovì Piazza, dove oggi si conclude la Mostra dell'Artigianato artistico, con la presenza di tanti turisti provenienti dalla provincia e non solo.

Il consiglio, nelle aree dove l'acqua è torbida, è di non utilizzarla se non dopo bollitura.