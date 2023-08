In migliaia ai 1390 metri del Bric Lombatera, a Paesana, per il Concerto di Ferragosto [FOTO]

Al via il concerto di Ferragosto numero 43. L'orchestra Bruni di Cuneo ha aperto il tradizionale evento estivo della Granda sulle note del "Nabucco" di Giuseppe Verdi.

Migliaia - dalle prime stime circa sette mila - gli escursionisti che hanno raggiunto i 1390 metri del Bric Lombatera a Paesana, nel parco del Monviso, quest'anno location del sempre attesissimo appuntamento, alla presenza di una imponente macchina organizzativa, che fin dalle prime ore di questo martedì 15 agosto si è messa all'opera per garantire al meglio lo svolgimento dell'evento.

Tutto fin qui si è svolto nel migliore dei modi, grazie ad un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e di volontari, dai carabinieri alla Polizia locale, dagli AIB alla Croce Rossa fino agli Alpini e alla Protezione Civile.

La diretta diretta nazionale su Rai3 e Raiplay dalle 12.45, a cura della TGR, è scattata in perfetto orario. Ieri un violento temporale aveva impedito lo svolgimento delle prove generali, oltre ad aver creato danni al palco. Il Comune si è subito attivato, già dalla serata, per la messa in sicurezza della struttura e per garantire il perfetto svolgimento di uno degli eventi più attesi e sicuramente più amati dell'estate cuneese.

Non è mancato un pensiero, più volte espresso, di vicinanza e solidarietà con la popolazione di Bardonecchia, colpita dalla violentissima alluvione di domenica scorsa.