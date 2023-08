Si attende il rientro della salma per l'ultimo saluto a Luca Brignone, morto a Tenerife

Non è ancora nota la data dei funerali di Luca Brignone, deceduto in mare in località Santiago del Teide, a Tenerife, dove si trovava con la fidanzata Alessia per una vacanza che si è purtroppo trasformata in tragedia. "Bisogna attendere il rimpatrio della salma, al momento non so niente", spiega don Paolino Revello, il parroco di Madonna delle Grazie, frazione dell'Oltregesso dove il 25enne viveva con la famiglia.

"Era un bravo ragazzo, impegnato in parrocchia. Per anni aveva fatto l'animatore all'Estate ragazzi o nei campeggi estivi. Educato, a modo, un giovane di paese, ben inserito, con un bel gruppo di amici. Non ho ancora parlato con i genitori, sono in contatto con una zia. Posso solo provare ad immaginare il loro dolore, cosa stiano vivendo. Una bella famiglia quella di Luca, molto unita", evidenzia il parroco, che si trova a Pontechianale per un campo parrocchiale. Il suo telefono è bollente da stamattina, lo hanno chiamato anche dall'Ansa spagnola, spiega. Lunedì, gli hanno detto, in quella spiaggia era scattato un allarme per due persone in mare, travolte da un'onda anomala.

Erano Luca e la sua fidanzata. Nonostante fosse un nuotatore esperto, stando a quanto dicono alcuni suoi conoscenti, purtroppo lui non ce l'ha fatta. Alessia si è invece salvata, portata a riva dai soccorritori in servizio sulla spiaggia. E' stata poi trasportata in stato di chock presso l'ospedale dell'isola.

Il corpo di Luca è stato cercato a lungo dal nucleo sommozzatori della Guardia Civil, la polizia iberica; ricerche vane, purtroppo, perché il ragazzo è stato restituito dal mare solo ieri, verso le 12, a poca distanza da dove era stato inghiottito il giorno prima.

La famiglia del 25enne ha raggiunto l'isola spagnola, dove verranno espletate le pratiche per il rientro della salma e poter quindi, celebrare il funerale.