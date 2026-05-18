Rifiuti a Cuneo: scatta la campagna di sensibilizzazione contro l'uso errato dei cestini pubblici

Da scene indecorose alla rieducazione civica pubblica, così la città di Cuneo vuole riscattarsi e il Consorzio Ecologico Cuneese, in collaborazione con San Germano Iren, lancia un'iniziativa di responsabilizzazione per il decoro urbano.



Era stata sollevata nei giorni scorsi la criticità legata ai cestini dei rifiuti urbani spesso straripanti con loro relativo errato conferimento e la città di Cuneo rilancia con una campagna di sensibilizzazione alle comunità per il corretto utilizzo.



La "campagna affissioni" e del format promossa nella Città di Cuneo è stata estesa anche in altri comuni del Consorzio per richiamare l'attenzione sul decoro urbano ed in particolar modo sul corretto utilizzo da parte dei cittadini dei cestini stradali, i quali, “ricordiamo – precisa il CEC - vanno utilizzati per i rifiuti "da passeggio" e non per conferirvi sacchi e sacchetti di rifiuti domestici, da differenziare negli appositi contenitori domiciliari o stradali”.