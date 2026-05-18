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Attualità | 18 maggio 2026, 08:08

Chiara Fissore entra nel Rotary Club Alba

Patrocinata dalla socia Maria Carla Mantovani, è stata spillata martedì 12 maggio nel corso della conviviale dalla presidente Piera Arata

Maria Carla Mantovani, Chiara Fissore e Piera Arata

Maria Carla Mantovani, Chiara Fissore e Piera Arata

Martedì 12 maggio 2026 alle ore 19:45, presso il Ristorante “Ca’ del Lupo” di Montelupo Albese, si è tenuta una conviviale del Rotary Club Alba con l’ingresso di Chiara Fissore nel club.

Chiara Fissore opera professionalmente nell’ambito della gestione logistica e dei servizi generali, affiancando a una solida esperienza lavorativa un costante impegno nel volontariato sociale, educativo e culturale. Coach accreditata a livello internazionale ed ex allenatrice di pallavolo, si distingue per sensibilità umana, capacità relazionali e attenzione alla crescita delle persone. È attualmente presidente dell’Associazione Culturale 111 e promotrice del progetto “Movimento Artistico Antidoto”, con l’obiettivo di valorizzare arte e cultura come strumenti di crescita e condivisione.

Patrocinata dalla socia Maria Carla Mantovani, Chiara Fissore è stata spillata dalla Presidente del club Piera Arata, in una conviviale all’insegna dell’amicizia e dei valori rotariani.

Graditi ospiti della serata, l’assistente del Governatore del Distretto 2032 Lorenzo Gallo, Roberto Tomatis e la fotografa Lucia Ernè.

c.s.

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