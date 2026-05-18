Un nuovo Pinocchio gigante a Vernante: è alto 9 metri

A Vernante, a dare il benvenuto a chi viaggia lungo la strada statale 20 del Colle di Tenda è tornato il Pinocchio gigante, installato sul fabbricato al numero civico 12 che ospita il Centro visita dei Parchi delle Alpi Marittime e l'ufficio turistico comunale gestito dall'Atl del Cuneese (clicca qui per gli orari di apertura).

La precedente struttura era stata smantellata a causa del progressivo deterioramento del legname che l'aveva resa insicura, ma la scorsa settimana il grande burattino ha ripreso il suo posto. L'opera, che misura ben 9 metri d'altezza, è stata realizzata dallo scultore valdierese Paolo Giraudo, traducendo in realtà l'impegno preso la scorsa estate dal direttore di APAM, Luca Gautero, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi allestimenti del Centro di visita.

Soddisfatto Armando Erbì, presidente delle Aree Protette Alpi Marittime, che ha commentato: "Il ritorno del Pinocchio di Vernante rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del nostro territorio e della sua identità culturale. Questa installazione, realizzata dall’Ente di gestione in collaborazione con il Comune di Vernante, rafforza il legame già avviato con il nuovo Centro Visite e offre ai turisti un motivo in più per fermarsi e scoprire la Valle Vermenagna. Pinocchio è un simbolo che appartiene alla storia di Vernante grazie all’opera di Attilio Mussino, e oggi torna ad accogliere i visitatori invitandoli a conoscere non solo questo importante patrimonio artistico e culturale, ma anche i Parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis. Vogliamo che il Centro Visite diventi sempre più un punto di riferimento per chi arriva sul territorio, capace di unire cultura, natura e promozione turistica in un’unica esperienza".

Alle sue parole si aggiungono quelle del sindaco di Vernante, Gian Piero Dalmasso, che ha dichiarato: "Lo smantellamento del Pinocchio a causa dell'utilizzo di un'essenza non idonea aveva lasciato un vuoto e ci eravamo presi l'impegno di realizzare un nuovo Pinocchio. Ci siamo riusciti grazie all'impegno del Parco e il risultato è davvero eccellente".

Con questo intervento si restituisce così alla comunità e ai passanti un punto di riferimento visivo unico, capace di celebrare il profondo legame tra la favola di Collodi, l'arte di Mussino e la bellezza naturale delle Alpi Marittime.