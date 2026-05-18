Da Bra a Torino per la catechesi agli adulti con il cardinale Repole nella Veglia di Pentecoste

Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, invita gli adulti della due diocesi (dai 30 anni in su) alla Veglia di Pentecoste per concludere il cammino di catechesi dedicato a riscoprire “L’uomo e il suo destino”.

Appuntamento sabato 23 maggio, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) a Torino, dove è altresì in programma l’istituzione dei ministeri battesimali.

Questo itinerario è aperto ai cristiani, ma anche a quanti si considerano in ricerca e magari dubitano, ma si interrogano sui grandi temi della vita e della fede.

Attraverso le Scritture e le riflessioni, i partecipanti saranno guidati verso un percorso di fede più consapevole in un ambiente di ascolto e dialogo comunitario.