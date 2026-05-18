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Attualità | 18 maggio 2026, 08:05

Da Bra a Torino per la catechesi agli adulti con il cardinale Repole nella Veglia di Pentecoste

Appuntamento sabato 23 maggio, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto

In foto la chiesa del Santo Volto, a Torino

In foto la chiesa del Santo Volto, a Torino

Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, invita gli adulti della due diocesi (dai 30 anni in su) alla Veglia di Pentecoste per concludere il cammino di catechesi dedicato a riscoprire “L’uomo e il suo destino”. 

Appuntamento sabato 23 maggio, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) a Torino, dove è altresì in programma l’istituzione dei ministeri battesimali. 

Questo itinerario è aperto ai cristiani, ma anche a quanti si considerano in ricerca e magari dubitano, ma si interrogano sui grandi temi della vita e della fede. 

Attraverso le Scritture e le riflessioni, i partecipanti saranno guidati verso un percorso di fede più consapevole in un ambiente di ascolto e dialogo comunitario.

Silvia Gullino

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